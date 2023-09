Veselé tóny slávneho hitu hrali moderátorke Zuzane Neubauerovej aj na jej nedávnom pohrebe.

Pre každého bola Zuzka. Prípadne dievča z Budmeríc, o ktorom vo svojom hite spieval Karol Duchoň (†35). Krásna moderátorka, hlásateľka a modelka Zuzana Neubauerová (†80), známa najmä zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, bola totiž múza nášho najslávnejšieho speváka. Keďže sa mu ju nikdy nepodarilo zbaliť, venoval jej aspoň pesničku. „Zuzka na to bola nesmierne hrdá,“ zaznelo nedávno v smútočnej reči na jej poslednej rozlúčke v obradnej sieni bratislavského krematória. Hoci viac ako desať rokov trpela ťažkým stupňom demencie Alzheimerovho typu, na to, že je dievča z Budmeríc, nezabudla.

Len priatelia

Synovia Zuzany Neubauerovej sa so svojím otcom a jej manželom chirurgom Bedřichom Zaťkom dohodli, že ju budú na onen svet vyprevádzať tak, ako by si to pravdepodobne sama priala. Verše slávneho hitu - Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štýl, čierny závoj mihalníc, predo mnou dve hviezdy skryl - umiestnili na smútočné parte a veselá melódia znela aj z reproduktorov počas príchodu smútočných hostí do obradnej siene.



Podľa slov Zuzaninho manžela mala s Karolom Duchoňom len priateľský vzťah. „Aspoň to tak tvrdila. Pri nejakej rodinnej slávnosti som raz prehodil, že to bol jej frajer, no ona sa príkro ohradila. Páčila sa mu, dvoril jej, no nič medzi nimi nebolo,“ povedal nám pán Zaťko.

Koketná

S Duchoňom sa zoznámili v Budmericiach, kde mala Neubauerová chatu a kde on jazdil za priateľmi. Keď ju videl prvýkrát, mala na sebe kroj. Bola krásna, veselá, koketná, milovala sladkosti a okamžite sa stala Duchoňovou slabosťou. Keď Ľubošovi Zemanovi priniesol melódiu piesne, ktorú chcel dať otextovať, nedal mu konkrétne zadanie. Zeman mu medzi rečou spomenul návštevu Budmeríc a Duchoň začal opisovať krásne, no nedostupné dievča, ktoré tam spoznal.



„O niekoľko dní som si v noci asi stokrát prehrával americký originál piesne a stále mi z mysle neschádzali Budmerice. Je to krásne ľubozvučné slovo s ľahko spevnými štyrmi slabikami. Tie naraz sedeli s notami a vznikla pesnička Dievča z Budmeríc. V rozhlase a televízii bola najvysielanejšia a Karol ju musel opakovať aj na koncertoch po celom Československu. Dokonca sa mu stalo, že sa ho niekde po koncerte v západnom Česku spýtali, čo sú to tie Budmerice, či to má niečo spoločné s Budvarom,“ zaspomínal si textár Ľuboš Zeman na vznik dnes už kultového šlágra.

Mohla do Hollywoodu

Karol Duchoň nebol jediný, kto krásnej, no zdržanlivej Zuzke dvoril. Bola slabosťou aj slávneho režiséra Jána Roháča. Prvé televízne skúsenosti získala z moderovania televíznej relácie pre mladých Lastovička. „Už tam, ešte ako dievča, si ju všimol,“ prezrádza manžel Zaťko. Keď neskôr Roháč hľadal hostesky pre svetovú výstavu v kanadskom Montreale Expo 67, postavil ju vedľa Miroslava Horníčka ako spolumoderátorku Kinoautomatu. Išlo o filmovú projekciu, počas ktorej mohli diváci tlačidlami voliť vývoj deja. Kinoautomat s názvom Človek a jeho dom mal taký veľký úspech, že ho premietali trikrát denne počas siedmich mesiacov. Zuzane, dievčaťu z Budmeríc, tam tlieskali Robert Kennedy, Marlene Dietrich či Kirk Douglas, ktorý ju pozval na návštevu Hollywoodu.

Reagovala na prezývku

Úryvok hitu Dievča z Budmeríc pozostalí umiestnili aj na parte Zuzany Neubauerovej. Zdroj: archiv rodiny

Po obrovskom úspechu sa Zuzana usadila v Prahe a Roháč jej kliesnil cestu k pracovným ponukám. Starší diváci si ju iste pamätajú z relácií Desať stupňov k zlatej alebo z Televízneho klubu mladých. „Aj Roháč bol veľmi snaživý, ale ani s ním vraj nič nemala,“ dozvedáme sa od manžela a čerstvého vdovca Zaťka. Svoju budúcu manželku spoznal vo vojenskej nemocnici, kde pracoval ako chirurg a ona za ním prišla ako pacientka. „Brali sme sa na ambasáde v Prahe, pričom sme sa dohodli, že si ponecháme svoje priezviská,“ vysvetľuje Zaťko.



Spolu boli dvadsaťpäť rokov, no nie všetky dni boli pri jej ťažkej diagnóze zaliate slnkom. „Demenciou Alzheimerovho typu trpel aj Petr Hapka. No on po polroku zomrel. Zuzka sa trápila desať rokov. Nikto si nevie predstaviť, čo sú to za problémy. Človek má neraz bludy, takže si vytvorí nepriateľa aj z najbližšieho človeka.

V tomto prípade zo mňa,“ vysvetľuje vdovec, prečo musel manželku umiestniť do zariadenia s neustálou starostlivosťou. Keď zomrela, medzi smútočnými hosťami na pohrebe sme si všimli aj jej priateľku ešte zo študentských čias Dagmar Hubovú s dcérou.



„So Zuzkou som prežila celý život. Stále sme sa aj s ostatnými priateľkami stretávali. Navyše bola krstná mama mojej dcéry, tak­že sme boli prepojené aj rodinne,“ prezrádza. Zuzanu navštívila v polovici augusta a netušila, že ju vidí naposledy. „Keď som sa jej prihovorila prezývkou zo školských čias, vtedy jej došlo a reagovala na mňa,“ dodala.