Ani modelky to nemajú ľahké. Peštovú poriadne potrápili menopauza a priberanie.

Daniela Peštová oslávi v októbri 53. narodeniny. Aj na ňu v tomto období doliehajú problémy, ktoré trápia iné ženy v rovnakom veku. Menopauza jej dáva poriadne zabrať a keď si chce ešte udržať modelkovskú postavu, musí na sebe o to viac makať. Kilá navyše a priberanie spôsobené prechodom už pocítila aj ona.

Habera a Peštová boli nedávno na dovolenke na Floride. Daniela odtiaľ zverejnila aj fotku v plavkách, za ktorú dostala od svojich priaznivcov veľa komplimentov. Aj v päťdesiatke sa udržiava vo výbornej forme, čo nedalo jednému z fanúšikov. Preto sa jej v komentároch spýtal na to, ako sa udržiava v kondícii a vďaka čomu vyzerá podľa neho výborne a zdravo.

Anketa Museli ste aj vy počas menopauzy bojovať s kilami navyše? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zatiaľ čo v mladosti dosiahla takúto figúru len ľahkým cvičením, teraz tomu už musí obetovať oveľa viac a pri pohybových aktivitách strávi niekoľko hodín do dňa. „V letných mesiacoch plávanie, chôdza a Baree3 po celý rok. Plánujem pridať i nejaký silový tréning, pretože priberanie po menopauze nie je žiadna zábava,“ posťažovala sa Peštová, ktorú už teraz tak ako iné ženy taktiež trápi fakt, že sa kilá navyše zhadzujú podstatne ťažšie.

Odvážnejšia fotka v plavkách pribudla na jej sociálne siete po dlhšom čase. Daniela už dlho nezdieľa toľko odhalených záberov ako v minulosti. Zrejme sa za tým skrývajú i problémy s menopauzou. Aj počas finálového večera Elite Model Look priznala, že sa takto na Instagrame ukazuje už len raz za rok.

Na to v rozhovore pre Super.cz vtipne zakontroval jej partner Pavol Habera, ktorý svojej partnerke zároveň zložil milú pochvalu. „Skôr to boli samé plavky, asi pätnásť rokov. Keď pracovala pre tie najväčšie značky, to chodili domov katalógy. Takže ona v týchto fotkách prirodzene pokračuje. No iskra medzi nami preskočila, keď bola oblečená,“ dodal kompliment pre svoju priateľku, že nádherne vyzerá aj bez toho, aby lákala na odhalené krivky.

Medzi Haberom a Peštovou to stále iskrí aj po rokoch. Dokázali to i počas pobytu na Floride, kde sa od seba nedokázali odtrhnúť ani počas šantenia v mori. Na sociálnych sieťach vtedy zverejnili ich romantické bozky, ktoré u fanúšikov zaznamenali pozitívny ohlas.