Dobre utajované tajomstvo. Gott chodil Šulcovej do hotelovej izby. Odniesol si šteklivý darček

Jana Šulcová mala veľa nápadníkov aj medzi známymi hviezdami.

Hviezda filmu S tebou ma baví svet nemala núdzu o záujem mužov. O Janu Šulcovú mali záujem nielen fanúšikovia, ale aj slávni muži. Na pohrebe českej hereckej hviezdy dokonca vyšlo najavo jedno veľmi dobre strážené tajomstvo. Prezradila ho jej najlepšia kamarátka, ktorá taktiež potvrdila, že na túto situáciu dokonca veľmi často a rada spomínala. Šulcovú sa podľa jej tvrdenia vraj pokúsil zbaliť aj Karel Gott.

„Niečo popíjali, začala sa najskôr rozprávať a Jana hovorila, že to bolo veľmi príjemné. Mala ale už Víznera a hovorila mi, že k ničomu nedošlo. Či je to pravda, neviem. Rozhodne jej ale Gott vzal v izbe nočnú košeľu a odniesol si ju,“ pre Aha prezradila kamarátka, ktorá je editorkou v jednom vydavateľstve, ale priala si byť nemenovaná. Zlatý slávik si tak od Šulcovej vzal riadne pikantný darček na pamiatku.

K spomínanej situácii malo dôjsť počas natáčania filmu Hviezda padá nahor. Hlavnú úlohu v ňom hral Karel Gott, Jana Šulcová bola jednou z troch sudičiek. Po natáčaní si často zvykli všetci spolu posedieť. Raz nabrala česká spevácka legenda odvahu a spolu s fľašou šumivého vína v ruke zaklopala na dvere hotelovej izby známej herečky. Napriek lákavej situácii však Šulcová odolala a zostala verná svojmu manželovi.

I keď vtedy medzi nimi k ničomu nedošlo, jej kamarátka uviedla, že na to aj po rokoch často spomínala. „Jana to celý život nosila v hlave ako jednu z najlepších historiek z natáčaní, o ktorej ale vzhľadom ku Gottovi mlčala,“ prezradila detaily toho, prečo sa na verejnosť nikdy nedostali informácie o tomto iskrení medzi českými hviezdami.

Pravdivosť tejto klebety nepriamo potvrdila aj osemdesiatnička Jarmila Gerlová, ktorá patrila do Gottovho speváckeho tria. „To všetci vedeli, že Karol páli za Šulckou. Že by odišiel naprázdno? To sa mi nezdá. A nočnú košeľu v jeho prípade plne chápem,“ poznamenala česká speváčka. Tvrdenie Šulcovej kamarátky ju vôbec nezaskočilo a na základe svojich spomienok jej slovám uverila.