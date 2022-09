Konečne za dámu? Agáta sa pri Soukupovi zmenila na nepoznanie. Takto ste ju ešte nevideli.

Zdá sa to neuveriteľné, ale je to tak. Nielen Agáta hanychová má dobrý vplyv na Jaromíra Soukupa, ktorý sa z nepríjemného mrzúta mení na človeka, čo sa dokáže aj usmiať. Aj Jaromír má pozitívny vplyv na Agátu. Z Hanychovej, ktorá je povestná svojimi outfitmi hraničiacimi s "kolotočovou" módou a ktorá pre ostré slovo nechodí ďaleko, sa po boku Jaromíra Soukupa stáva skutočnou dámou.

Nedávno sa prominentná a ostro sledovaná dvojica po prvý raz spolu objavila v spoločnosti, a to na premiére filmu režiséra Jákla Jan Žižka. Agáta nielenže po boku Jaromíra Soukupa vyzerala ako ozajstná dáma a veľmi jej to seklo, ale sa aj správala ako dáma. Na premiére, kde sa to celebritami len tak hemžilo, sa totiž objavila aj nová láska jej bývalého manžela Jakuba Prachařa Sára Sandeva, ale čo je ešte viac, aj bývalka jej súčasného partnera Jaromíra Soukupa Kateřina Brožová.

Agáta si nedávno prostredníctvom sociálnej siete s Kateřinou vošla do vlasov. Brožová totiž odmietla rolu v pripravovanom muzikáli na piesne Petra Jandu z Olympicu zjavne preto, že sa mala alternovať s mamou Agáty Hanychovej Veronikou Žilkovou. Agátu to vytočilo, a Kateřine adresovala štipľavé slová. „Bola by som hrozne rada, aby si ma bývalé priateľky môjho súčasného priateľa nebrali do úst. Dnes som sa dočítala na titulke, že Kateřina Brožová, ktorú som nikdy v živote nevidela a viem len, že hrala v Poisťovni šťastia, keď som mala asi päť, tak si ma vzala do úst, že kvôli mne odišla z muzikálu," rozčúlila sa Agáta a pokračovala: "Kateřina, ja vôbec spievať neviem a v tom muzikáli nehrám, takže kvôli mne si rozhodne odchádzať nemusela," prehovorila modelka ku Kateřine Brožovej.

Tentoraz sa však Agáta zdržala akéhokoľvek komentára, tak k Sáre Sandeve, ako aj ku Kateřine Brožovej. Kateřina na premiéru zavítala so svojou rovnako krásnou dcérou Kateřinou Tomanovou a prítomným novinárom tvrdila, že vôbec nevedela, že na premiére bude aj jej bývalý partner Jaromír Soukup a Agáta. Nuž, pozrite sa, ktorej z dám to viac pristalo, Agáte či Kateřine?