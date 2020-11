SuperStaristka Monika Bagárová ukázala, ako sa jej žije po boku MMA zápasníka Makhmuda Muradova. Tak to vyzerá u nich doma.

Za dva roky toho stihla až-až. Bývalá SuperStaristka Monika Bagárová sa pred dvomi rokmi dala dokopy s MMA zápasníkom uzbeckého pôvodu Makhmudom Muradovom a odvtedy sa jej celkom zmenil život. Speváčka však otvorene priznala, že to nebola láska na prvý pohľad. Keď po viacerých stroskotaných vzťahoch bola sama, upozornil ju na Makhmuda jeden jej kamarát a Monika sa prejavila ako žena činu, napísala mu na sociálnu sieť. Ich vzťah sa rodil pomaly, obaja boli spočiatku opatrní, nevedeli, čo môžu jeden od druhého čakať.

Pomerne rýchlo však zistili, že majú podobné názory na život a najväčšou hodnotou je pre nich rodina. A tak sa rozhodli založiť aj tú novú, svoju. Monika sa dokázala aj celkom dobre vysporiadať so škandálom jej milého, o ktorom sa prevalilo, že v minulosti nakrútil šteklivú snímku pre gayov. Speváčka potvrdila, že o tom vedela od začiatku vzťahu a neodsudzuje ho za to, lebo vie, v akej ťažkej situácii vtedy bol a prečo to urobil.

A potom to už v ich vzťahu išlo rýchlo, takmer v duchu onoho známeho "Postav dom, zasaď strom..." Minulý rok na Vianoce speváčka fanúšikom oznámila radostnú novinu: "Moji milí, 10 rokov ste tu so mnou, ste súčasťou môjho života a ja si vašu priazeň neuveriteľne vážim. Preto som sa nesmierne tešila, až sa s vami budem môcť podeliť o to najkrajšie v mojom živote. Budem MAMA !!!! !!!!!" Syn im síce nevyšiel, ale už takmer pol roka sa tešia z dcéry Rumie, ktorá dostala krstné meno po svojej uzbeckej starej mame.

Dvojica si ešte pred narodením dcéry stihla zaobstarať nový dom. Vybrali si novostavbu na okraji Prahy, aby si ju mohli zariadiť podľa svojich predstáv. Zvolili sivo-bielu kombináciu, na ktorej sa obaja zhodli, väčšinu zariadenia vyberala Monika. Dom pôsobí vzdušne, priestranne, na oknách sú dlhé závesy, ktoré im zabezpečujú súkromie. Obývacej izbe dominuje pohodlná sedačka. Monika má k dispozícii modernú kuchyňu, v ktorej pripravuje špeciality pre rodinu. Interiér domu dotvárajú doplnky v tlmených a pastelových farbách. A ako bonus k domu majú skvelého suseda, ktorým je jej kamarát zo SuperStar Jan Bendig.