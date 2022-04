Hoci jej prvý vzťah skrachoval, Alena Šeredová má po boku talianskeho boháča všetko, po čom túžila.

Aj po sklamaní opäť našla šťastie. Súčasný život Aleny Šeredovej (44) vyzerá ako z reklamy na šťastie, a to si v posledných rokoch prešla aj ťažšími obdobiami. Úspešná modelka bola šťastná vo vzťahu s talianskym bankárom Gigi Buffonom (44), porodila mu dvoch synov, Louisa Thomasa (14) a Davida Leeho (12), a až potom sa dočkala aj svadby, ktorá sa konala v jej rodnom Česku. Lenže tri roky po honosnej svadbe nasledoval bolestivý rozvod.

Šeredová rozvod s brankárom Gigim Buffonom niesla veľmi ťažko, hoci bezprostredne po tom, ako sa prevalil krach ich vzťahu, hrdinsky tvrdila, že si nájde iné rameno, o ktoré by sa oprela. A tak sa aj stalo, Alena je totiž žena činu. Dokázala to už vtedy pred rokmi, keď sa ako česká prvá vicemiss z roku 1998 dokázala presadiť v Taliansku, kde sa stala obľúbenou hviezdou nedeľnej televíznej show o futbale. Vtedy zbalila brankára Gigi Buffona.

Po rozvode s Buffonom si Alena našla iného zámožného muža, a to rovno dediča automobilky Fiat Alessandra Nasiho (47), ktorému porodila dcéru Vivienne Charlotte Nasi, ktorá je tatkovou vernou kopiou. Alena považuje za zázrak, že sa jej už takmer v štyridsiatke podarilo stretnúť niekoho v jeho veku, kto nemá záväzky a chcel by mať rodinu, ktorej súčasťou by boli aj deti niekoho iného. Jej priateľ pritom normálne pracuje, je viceprezidentom firmy, ktorá zastrešuje Fiat a tým aj značky Ferrari, Maserati a Alfa Romeo.

Vo vzťahu im to klape, hoci svadba zatiaľ nehrozí, no Alena si aj tak užíva kompletnú rodinu a na sociálnej sieti sa pýši nielen fotkami detí, ale aj ich luxusného bývania. V interiéri dominuje biela, na jej pozadí tak lepšie vyniká nábytok, obrazy aj doplnky, ktoré priestor zútulňujú. A súčasťou ich domácnosti je aj rodézsky ridžbek, ktorý stráži celú rodinu, ale najviac si zamiloval práve malú Vivienne.