Dominika Gottová si po smrti svojho otca želala, aby sa jej vzťahy s rodinou, najmä s vdovou Ivanou napravili, no teraz jej už na tom nezáleží. Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) už pred časom skomplikovala život Ivane Gottovej aj režisérke dokumentárneho filmu Karel Olge Malířovej Špátovej, keď nesúhlasila so zverejnením svojich záberov, ktoré boli nakrútené počas jej posledného stretnutia s otcom.

Teraz, s odstupom času, keď opäť navštívila Česko kvôli propagovaniu piesne venovanej jej zosnulému otcovi, po prvý raz videla celý dokument Karel. Po jeho zhliadnutí zostala v šoku. Dominika priznala, že celý film preplakala, a doteraz nechápe, ako sa také niečo vôbec mohlo nakrútiť. Čo Dominike tak veľmi na filme prekážalo?

Dominika nedokáže stráviť to, ako bol jej otec vo filme zachytený. On, ktorý nikdy nedával najavo žiadne svoje trápenia, vždy pôsobil ako naslovovzatý profesionál plný sily, dokonca zvládol odspievať koncert hneď po tom, ako sa dozvedel, že mu náhle zomrela mama, bol zrazu v dokumente zobrazený v situáciách, keď mu nie je dobre, ako chradne, odchádza mu hlas...

Spevákova najstaršia dcéra nechápe, prečo sa nechal takto nakrútiť, či chcel takýmto filmom ešte viac finančne zabezpečiť svoju ženu a malé dcéry, alebo ho na také niečo presvedčila jeho manželka Ivana. Dominika tvrdí, že jej otec bol síce veľmi statočný, ale vo filme už to nebol on, pretože nikdy by nechcel, aby ho ľudia videli slabého a s trápením. Vždy chcel pred svojím publikom vyzerať v pohode a v plnej sile.

Dominika je preto naozaj rada, že nesúhlasila s tým, aby sa vo filme použili zábery z jej posledného stretnutia s otcom. Jednak pre celkové vyznenie filmu, a tiež preto, že tam vyzerala podľa jej slov hrozne. Kvôli liekom, ktoré užívala a alkoholu, bola celá opuchnutá.