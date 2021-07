Dominika Gottová ukázala FOTO z detstva: To snáď ani nemôže byť pravda, veď je celkom ako...

O Dominike Gottovej všetci hovorili, že je celá po ocovi, ale uvidíte jej fotku z detstva, nebudete chápať...

Keď sa Dominika Gottová pred poldruha rokom, len pár mesiacov po otcovej smrti, vrátila z Fínska späť do Česka, plánovala veľké zmeny vo svojom živote. Chcela sa rozviesť s manželom, ktorý ju ťahal ku dnu, a dať si dokopy svoj život. Napokon, otcovi pred smrťou sľúbila, že sa zabaví svojej závislosti od liekov a alkoholu.

Všetko však dopadlo trochu inak, ako plánovala. Z rodiny sa jej návratu potešila asi len mama Antonie Zacpalová. S vdovou Ivanou aj s nevlastnými sestrami boli jej vzťahy na bode mrazu. Ani nečudo. Dominika ochotne prezrádzala médiám informácie o súkromí rodiny, a dokonca sa podujala napísať dve knihy o svojom otcovi. S ich vydaním predstihla aj vdovu Ivanu, ktorá pripravuje vydanie autobiografickej knihy o Karlovi Gottovi. Tú stihol Karel dokončiť ešte za svojho života.

Dominika síce na knihách celkom slušne zarobila, lenže život v Česku jej skomplikovala pandémia korony. Prišla o prácu, podľa všetkého sa zase uchýlila k liekom a možno aj k alkoholu, a výrazne pribrala. Navyše jej začal prekážať prílišný záujem o jej osobu, až sa napokon rozhodla situáciu vyriešiť radikálne. Vrátila sa späť do fínskej anonymity.

Spolu s manželom Timom sa Dominike podarilo získať vo Fínsku sociálny byt a hoci zatiaľ nemá prácu, zdá sa, že sa jej žije celkom dobre. Vyzerá to tak, že zrazu je svet gombička. S Timom, ktorý zarobil nejaké peniaze v Mexiku, si už pomaly dozariaďovali byt, a teraz sa chce poobzerať po nejakej práci.

Keďže sa Dominika dostala opäť do pohody, nebráni sa ani spomienkam na minulosť. Zalovila medzi starými fotkami a ukázala jednu z detstva s čiernou mačkou Luciferom. No keď uvidíte, ako vyzerala Dominika v detstve, nebudete veriť, že je to ona. Pozrite si v GALÉRII, ako kedysi vyzerala.