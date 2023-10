Zrútil sa jej svet. Dorota Nvotová nasadla po voľbách na karavan a ozvala sa až z neznámeho miesta.

Chcela zatriasť politickou scénou na Slovensku, ale voličov vôbec nepresvedčila. Ako rýchlo hudobníčka Dorota Nvotová (40) vstúpila do politiky, tak rýchlo vytriezvela. Plán vytiahnuť do Národnej rade SR Hegerovu stranu skončil ukážkovým fiaskom. Demokrati skončili v parlamentných voľbách s mizerným výsledkom 2,93 percent. Ostatné strany s prehľadom prevalcoval Smer s Robertom Ficom, čo muzikantka znáša extrémne ťažko. Aby sa duševne zotavila, nastúpila do karavanu a v depresiách opustila krajinu.

Uplakaná, vystrašená a zlomená

Výsledok volieb znáša Dorota Nvotová asi ako kopanec do brucha. „Zobudila som sa do rána, v ktorom som chvíľu nevedela, kto som. Vedela som len, že sa naplnila moja predtucha z čias, keď som napísala pieseň Requiem za krajinu. A to bolo jediné, čo som vám dokázala k tomu pocitu povedať. Celá uplakaná, vystrašená a zlomená som sadla do auta, zapriahla karavan a odišla na tri dni za hranice. Niekam blízko, kde budem sama, bez ľudí, bez Slovákov, bez výčitiek, posmeškov, pľuvancov a vyhrážok," nadhodila muzikantka, kde sa po neúspešných voľbách nachádza.

Posilou v tíme expremiéra Eduarda Hegera (47) je známa herečka a hudobníčka Dorota Nvotová (40). Hoci v strane boli z novej akvizície nadšení, odborník upozorňoval, že svojráznosť a prostorekosť kontroverznej umelkyne ešte môže priniesť Demokratom problémy. Zdroj: facebook/demokrati

Spoveď, ktorú neúspešná politička zverejnila, hovorí o veľkom duševnom rozpoložení. "Už tretí deň sedím pri hladine jazera a pozerám na ňu. Neďaleko sa tiahnu vinice, v ktorých sa schovávajú malé vinárne, kde sa zastavujú cyklisti. Ľudia sú milí, nikto ma nepozná, všetko funguje, všetko je čisté, v kempe si všetci pomáhajú a západy slnka poza maják si vôbec nevšimli, že v susednej krajinke sa mnohým zrútil svet."

Súťaživá

Idyla na neznámom mieste nebude mať dlhé trvanie. Už čoskoro sa umelkyňa musí vrátiť na Slovensko a, ako priznáva, "čeliť všetkému". „Nie, nie som zvyknutá prehrávať. Ťažko to nesiem a stále rozmýšľam, čo som mohla spraviť lepšie. Okrem tisícok nenávistných komentárov, ktoré mi každým dňom pribúdajú na sieťach, mi však chodia v desiatkach aj povzbudivé správy od vás. Viete, ako sa cítim, lebo aj vy by ste sa tak cítili, lebo tak sa cíti každý človek, ktorý odhodlane bojuje za to, v čo verí."



A čo ešte robí Dorota na neznámom mieste? Javí sa to ako scéna z melodrámy. Sedí pred karavanom, pozerá si videá so smerákmi, "ako vyhukujú na balkóne" a v tichosti sŕka čaj. "Od vedľajšieho stromu počuť cvrčky, prehlušujú, našťastie, aj to žalostné video. Potom neskôr, keď vidím, ako naša prezidentka dáva Ficovi poverenie, už mi do čaju žblnkajú slzy. Neprehrala som ja a moja pýcha ani Demokrati, prehralo Slovensko," uzatvára svoj katastrofický pohľad na aktuálnu spoločenskú situáciu.

No ako hudobníčka dodáva, musí sa otriasť. „Tak ako vždy, po pádoch. Budem hrať koncerty, sprevádzať ľudí po svete, pomáhať sirotám v Nepále, písať knihy, texty, fejtóny, články a statusy a naďalej budem v Demokratoch," vyhráža sa na záver, že s politikou nekončí.