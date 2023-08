Rozvedená dcéra Ivety Malachovskej zbalila kolegu v práci.

Jediná dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (58) pred rokom prezradila, že nie je v manželstve šťastná a ide sa rozvádzať. Kristína Kocian (28) netajila, že po niekoľkoročnom vzťahu jej to s manželom Adamom prestalo klapať. Od rozvodu sa sústredila na seba a veľa cestovala. Nik ani len netušil, že jej srdce získal ďalší muž.

Dosť trápenia

Rozvod nebrala Kristína jednoducho a veľa trpela. ,,Mala som veľmi ťažké dni aj noci. Veľa som plakala. Vždy bol moje veľmi slabé miesto a čokoľvek, čo sa týkalo jeho, som videla skreslene, lebo som ho veľmi milovala. Bol moja prvá láska, môj najlepší kamarát, partner, ktorého do detailu poznám. A keď som si uvedomila, že o neho prichádzam, bolo to dosť dramatické. Mám v sebe veľa emócií, ale na druhej strane som aj veľmi praktická žena, a preto som si časom vravela, že sa nemôžem ničiť a utápať v žiali."

Pred pár dňami sa Kika Kocian pochválila záberom z Tatier, kde priznala, že má nového partnera. Jakub je jej kolegom z práce, rovnako ako ona pracuje na internetovom portáli pre mladých. Na sociálnej sieti sa označuje za "digitálneho tvorcu", ktorý drží v ruke najmä kameru. Je jasné, že dvojicu spája spoločný záujem spoznávať svet. Kristína všetky svoje úspory vkladá do cestovania a Jakub nebude iný. Ako vidno na sociálnych sietiach, doma neobsedí, no no najviac zo všetkého miluje jachting.