Dostihla princa z Popolušky karma? Kruto platí za hriechy mladosti, to by nechcel nikto zažiť!

Doplatil na hriechy mladosti! Princovi z Popolušky Trávníčkovi karma všetko vracia aj s úrokmi.

Všetko sa na neho sype! Keď Pavel Trávníček oslavoval sedemdesiatku, sebakriticky priznal, že si v živote užíval, ako sa len dalo, a to aj na úkor tých druhých, najmä však jeho partneriek či manželiek. A teraz na staré kolená začína žať, čo zasial. Večný princ z Popolušky je štvrtý raz ženatý, a kým doteraz rozdával kopačky svojim ženám on, zdá sa, že teraz sa karta obrátila a schytá to tentoraz on...

Už pár mesiacov sa šepkalo, že jeho štvrté manželstvo s o 35 rokov mladšou Monikou Fialkovou prechádza vážnou krízou. Teraz už nemôže byť ani reči o šepkaní, lebo v ich dome v Mnichoviciach pri Prahe musela v uplynulý víkend zasahovať polícia, podľa susedov išlo o brutálnu hádku manželov. Po hádke sa síce obaja manželia snažili verejnosť presviedčať, že sa nič nedeje, len niekto im chce zámerne ublížiť, ale nočný krik svedčí o niečom inom....

Tí, ktorí si pamätajú Pavla Trávníčka z jeho mladosti, však vedia svoje o večnom princovi. A najmä jeho bývalé manželky a partnerky by vedeli rozprávať. A že ich mal celkom dosť... Ani nečudo, po tom, ako sa fešný mladý herec Pavel Trávníček zviditeľnil ako rozprávkový princ v Troch orieškoch pre Popolušku, ženy a dievčatá po ňom doslova šaleli, veď ktorá by nechcela žiť s princom. A herec si priazeň žien užíval priam kráľovsky. Akurát že život s ním nebol vôbec rozprávkový, aspoň toto o ňom tvrdia jeho bývalky. Jeho prvou manželkou sa stala baletka Eva Štefková, s ktorou má dnes už dávno dospelého syna Adama. Ich vzťah nedopadol dobre a slávny princ sa nestýka ani so svojím synom Adamom.

Druhou manželkou slávneho princa sa stala o päť rokov mladšia Simona Stašová, dcéra slávnej Jiřiny Bohdalovej. Tá na adresu rozprávkového princa povedala len toľko: „Vzala som si princa, no s princami sa veľmi zle žije!“ Simona bola v podstate rada, že spolu nemali deti. Ďalšou partnerkou v poradí bola herečka Helena Dytrtová, s ňou má syna Pavla, ktorého si všetci pamätajú ako toho ryšavého chlapčeka z reklamy na kečup. Ani s týmto synom spočiatku nemal žiadny vzťah, ale keď chlapec dospel, našli si k sebe cestu. S jeho mamou sa ale rozišiel kvôli neverám a agresívnemu správaniu pod vplyvom alkoholu.

Ďalšou partnerkou Pavla Trávníčka bola herečka Olga Želenská, ktorá slávneho princa vyfúkla Dytrtovej. A hoci sa dámy nemuseli, obidve sa zhodli na to, že Pavel Trávníček veľmi pil a býval neskutočne agresívny, teda život s ním nebol žiadna rozprávka, ani omylom. Napriek týmto jeho negatívnym vlastnostiam sa našla ďalšia adeptka, ktorá sa rozhodla stať manželkou princa. Bola ňou o 30 rokov mladšia produkčná jeho divadla Lucie Vrbovská, ale aj manželstvo s ňou mu skrachovalo.

Matka jeho syna Pavla presne pomenovala vtedajšiu realitu života s večným princom: "Nevedel, za ktorou babou a na aký žúr skôr skočiť. Myslel si, že mu uteká vlak. Už v štyridsiatke stál pred zrkadlom a pozeral, či tam z toho princa niečo zostalo. On nemal záujem ani o jedno z detí..." A teraz, na staré kolená to vyzerá tak, že mu zahýba jeho posledná, štvrtá manželka Monika, s ktorou má malého syna Maximiliána. Trávníček sa obáva, že syna Maxa už neuvidí, aspoň týmto sa mu podľa jeho slov má vyhrážať jeho ešte stále manželka Monika...