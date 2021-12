Drsné! Hana Gregorová o synovej manželke: Také slová by od svokry nechcela počuť žiadna nevesta

Nemá šťastie vo vzťahoch? Ondřej Brzobohatý sa ide po druhý raz rozvádzať. Čo na to jeho mama Hana Gregorová? Budete len pozerať...

Jediný syn legendárneho herca Radka Brzobohatého a herečky Hany Gregorovej akosi nemá šťastie vo vzťahoch a zjavne v tomto ide v stopách svojho slávneho otca. Radek Brzobohatý predtým, než sa oženil s jeho mamou Hanou, bol už dvakrát ženatý a obidve manželstvá sa skončili rozvodom.

Z prvého manželstva mal Radek Brzobohatý dcéru, druhé manželstvo s Jiřinou Bohdalovou ostalo bezdetné a z tretieho s Hanou Gregorovou sa narosil práve Ondřej. Radkovi však tretie manželstvo s Hanou Gregorovou napokon vyšlo, zrejme u neho platilo ono známe, do tretice všetko dobré, lebo spolu prežili tridsať rokov a rozdelila ich až jeho smrť.

Ondřej Brzobohatý sa po prvý raz oženil s o štyri roky staršou televíznou produkčnou Johanou Indrákvovu. Jeho rodičia však z tej svadby ani z nevesty radosť nemali, jednoducho si mysleli, že ich syn má na viac. Onedlho po rozvode s Johanou sa Ondřej dal dokopy s bývalou Miss World Taťánou Kuchařovou, a to už predsa len bola iná partia, aspoň to tak vyzeralo. Ondro ľutoval len to, že sa toho jeho otec už nedožil.

Ako sa však nedávno prevalilo, ani toto manželstvo nevydržalo a smeruje k rozvodu, hoci sa im dvom hovorilo, že sú najkrajší český pár. A keď fotografi pár dní po tom načapali Ondra s inou ženou, ten tvrdil, že s Taťánou nie sú spolu už od augusta a každý si žije svojím životom.

O to pikantnejšie potom vyzneli slová Taťány, ktorá pre český Showtime povedala, že je z tohto zistenia šokovaná, lebo ona Ondrovi verila a plánovala s ním rozšíriť rodinu. V júni pri piatom výročí svadby dokonca mali obnoviť manželský sľub. Ale po tom, čo sa teraz prevalilo, podáva žiadosť o rozvod...

Ondrova mama Hana Gregorová si však o synových manželstvách zjavne myslí svoje a neberie to tak tragicky. Pozrite, čo povedala. Takéto slová by však zrejme od svojej svokry nechcela počuť žiadna nevesta.