Rodená Afričanka to v Nákupných maniačkach poriadne schytala.

Návrat obľúbenej relácie Nákupné maniačky na Tv JOJ sa síce teší veľkému diváckemu úspechu, ale mnohé fanúšičky po pozretí nových dielov ostali aj poriadne zaskočené. Súťažiace podľa nich veľa intrigujú a relácia začína byť plná ponižovania, hádok a napätia. Aj stredajšia časť mala drsné vyvrcholenie. Rodáčka z afrického Mali Awa (34), ktorá už viac než sedem rokov žije na Slovensku, ukázala exotický šatník plný farebných kúskov. Vplyv africkej kultúry bol v jej šatníku viditeľný. Najviac pozornosti však pútali jej kabelky z krokodíla a pytóna, ktoré jej súperky poriadne skritizovali.

Najviac sa do Awy, pri hodnotení jej finálneho outfitu kvôli kabelkám z exotických zvierat, pustila milovníčka zvierat Natália. „Pre mňa signifikantná zložka tvojho šatníka sú mŕtve zvieratá," vyhodila jej ihneď na oči. „Mne sa to páči," zareagovala pokojne Awa. „Ty s tým nemáš morálny problém, že kvôli tebe niekto zomrie?" konfrontovala ju eko bojovníčka Natália. Malijčanka sa však o tom s ňou baviť nechcela a snažila sa túto tému uzavrieť. Natálii to však nedalo a rýpala ďalej. „Ja by som tie tvoje kabelky nevyhodila, ale doslova zahrabala, lebo sú to zvyšky mŕtvych bytostí," vychrlila rozčúlene. „Ja ich určite nevyhodím, lebo sú pre mňa spomienkou na Afriku. Narodila som sa v tom. Neospravedlňujem sa za to, lebo veľa ľudí je mäso. A to sú tiež zabité zvieratá," snažila sa vysvetliť súperkám, prečo dané kúsky zbožňuje.

Dvadsať ročná ochranárka sa však nenechala zastaviť a pokračovala v moralizovaní: „O takých 20-25 rokov sa naše deti budú pýtať, či sme museli zabíjať preto, aby sme mali mäso ako potravu, alebo pre módny priemysel kožu. V tento moment dúfam, že ľudia, ktorí podporujú toto zabíjanie, sa budú za seba hanbiť. A Awa by mala byť na prvom mieste."

​Rodená Afričanka sa snažila Natálii vysvetliť, že pochádza z inej kultúry, a tam to je prirodzené. „Keby si sa narodila u nás v Afrike, nebrala by si to tak," vravela jej. „A Afrika je teraz pupok sveta alebo čo? Toto za mňa nie je ospravedlnenie," oborila sa na ňu Natália, ktorej prekáža, že Awe využíva moderné výdobytky západného sveta, ale keď jej to vyhovuje vracia sa ku koreňom. Ochrankyňa zvierat podnikateľku Awu nakoniec ohodnotila jedným bodom, ostatné jej stiahla práve kvôli jej názoru a odprezentovanie samej seba.