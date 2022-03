Aj frontman legendárneho Olympicu Petr Janda má srdce na správnom mieste!

Petra Jandu nenechala aktuálna situácia na Ukrajine chladným. A keďže je zvyknutý veci pomenúvať priamo, hovorí, že to čo urobilo Rusko Ukrajine, je svinstvo. Muzikant veľmi pozorne sleduje súčasnú situáciu, a ako človeku aj ako otcovi malých dcér mu nie je jedno, čo sa deje na Ukrajine, rozhodol sa preto priložiť ruku k dielu.

Petr Janda so svojou rodinou roky žije v honosnej vile, ktorá sa nachádza v osade Propast neďaleko Jevan. Obrovský pozemok so zničeným domom mu vtedy dávno odporučil kúpiť otec Ladislava Štaidla. A pretože Petra Jandu okrem muziky baví a „kutilstvo“ a budovanie, zničenú vilku si postupne prerobil k svojmu obrazu, stále k nej niečo pristavoval, upravil aj veľkú záhradu, okolo pozemku vysadil ihličnaté stromy, ktoré za roky vyrástli, a tak to vyzerá, akoby sa jeho dom nachádzal v lese. Takto vybudoval honosné sídlo, ktoré je preňho a pre jeho rodinu oázou, kde majú jeho blízki pohodlie a pokoj.

Keďže vo svojom veľkom sídle má priestoru naozaj dosť, rozhodol sa u seba doma prijať utečencov z Ukrajiny. Ako povedal pre web Život v Česku.cz, vie im poskytnúť byt pre správcu, ktorý sa nachádza v jeho sídle, a je v súčasnosti neobývaný, zato kompletne zariadený. Petr Janda tam už aj zakúril, aby byt vyhrial pre príchodzích utečencov z Ukrajiny. Ako povedal Janda, budú tam mať k dispozícii všetko, čo budú potrebovať, a samozrejme muzikant im dá aj nejaké peniaze. Blízko je aj obchod, tak dúfa, že ťažko skúšaní ľudia sa budú mať uňho dobre.

Pozrite, čo ukázala na sociálnej sieti Jandova žena Alice!