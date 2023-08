Majiteľ TV Barrandov prežil neľahké časy.

Jaromír Soukup (54) aktuálne neprežíva len partnerskú krízu s Agátou Hanychovou (38). Mediálneho magnáta niekto udal, že je pod vplyvom drog a drogy dokonca preváža. Navštívilo ho po zuby ozbrojené policajné komando. Nič v súvislosti s trestnou činnosťou sa u boháča nepotvrdilo.

Poriadny šok zažil boháč v utorok okolo deviatej hodiny večer. Keď sa vracal z kancelárie domov, tak ho pár metrov od domu zastavilo policajné auto. "Neuveríte, čo sa mi včera stalo. Idem po 12 hodinách z práce domov a 500 metrov od domu ma zastaví policajné auto,“ zveril sa Soukup na Instagrame.



Na povel policajtov auto zastavil a odstúpil od neho. "Z policajného auta vyskákali štyria po zuby ozbrojení policajti, ktorí ma legitimovali a pýtali sa, či som ochotní podstúpiť test na drogy,“ pokračoval mediálny magnát vo videu. „Viete, v živote som drogu nevzal, preto mi to prišlo naozaj absurdné,“ dodal. Testy podstúpil a tie ukázali, že je naozaj čistý.

Za všetkým vraj stojí anonym, ktorý mal údajne policajtom nahlásiť, že je majiteľ televízie pod vplyvom drog a že ich tiež preváža. Nič z toho sa napokon nepotvrdilo. Český Blesk kontaktoval aj hovorcu Českej Polície. "Ospravedlňujem sa, ale ku konkrétnym osobám nemôžeme poskytnúť bližšie informácie, je to protizákonne,“ povedal policajný hovorca Jan Rybanský.



Sám Soukup vo videu priznal, že zákrok bol korektný a policajti sa naozaj správali slušne. "Je neuveriteľné, že po mne vyštartuje zásahová jednotka so šiestimi ozbrojenými policajtmi a chcú ma zavrieť. Je to absolútny nezmysel,“ reagoval milionár.