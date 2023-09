Muzikálová herečka Barbora Ďurovčíková nám pootvorila dvere do súkromia.

Choreograf Ján Ďurovčík (52) sa v roku 2020, tesne pred päťdesiatkou, dočkal potomka. Spolu s mladou manželkou, herečkou Barborou Ďurovčíkovou (28), ktorá je od svojho manžela mladšia o takmer dvadsaťpäť rokov, mu dali meno Ján. A ten pred pár dňami oslávil svoje tretie narodeniny. Hoci sa fotkami z oslavy verejne nepochválili, muzikálová herečka urobila opäť výnimku a ukázala, ako ich poklad vyrástol. A veru, rastie ako z vody.

Zaujímalo nás preto, aké je Ján dieťa. Či dá matke zabrať a je skôr šinter alebo pokojné chlapča. „Janko je usmiaty a spokojný chlapček a, samozrejme, ako každé dieťa vymýšľa a je aktívny. Má občas svoje nálady,“ prezradila pre PLUS 7 DNÍ jeho mama Barbora.

Z ich syna rastie modrooký blondiačik, ktorý sa podľa mnohých podobá skôr na mamu. „Nevieme to posúdiť, my rodičia si skôr myslíme, že je to 50 na 50. Niekto však povie celá mama, niekto celý otec. Jano hovorí, že celá ja. A ja zase naopak, že ešte aj to meno sme proste dobre dali, lebo fakt je to celý ´veľký Jano´,“ smeje sa herečka, ktorá dodáva, že je vlastne jedno, na koho sa podobá, hlavne nech je zdravý.

Hoci až teraz sa mladej pani Ďurovčíkovej oficiálne skončila materská dovolenka, ona začala pracovať oveľa skôr. Už keď mal malý rok. odbehla si na prvé predstavenia, preto nás zaujímalo, či jej niekto so synom pomáha. „V Bratislave nemám rodičov ani ja, ani Jano. Najviac nám pomáha moja rodina, keďže to majú bližšie a vládzu. Predsa len Janovi rodičia sú starší a keby boli bližšie, určite sa snažia pomôcť. Chodíme však častejšie na východ, aby si ho užili,“ priznáva rodená Prievidžanka.

Netají, že k synovi majú aj ďalšiu výpomoc. „Keďže niekedy potrebujem len na hodinku pomôcť, nevolám mamine, nech príde do Bratislavy z Prievidze, ale našli sme si našu kamarátku a tá chodí za Janíkom, keď máme prácu. Inak by sa to nedalo vôbec,“ vysvetľuje.

Zároveň priznáva, že okrem nej im pomáhajú aj starí rodičia. „Keď hrám viac dní za sebou, príde mamina alebo sa stará, samozrejme, Jano. Máme výhodu, že keď je dielo naskúšané, ja idem hrať a on je s malým. Výhoda je, že je režisér a na predstaveniach byť už nemusí,“ dodáva s úsmevom a prízvukuje, že sa snažia s malým tráviť čo najviac času. „Čas ide veľmi rýchlo a chceme si syna užiť, kým je ešte malý,“ dodáva pani Ďurovčíková.