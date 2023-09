Dvojica slovenských chodcov sa stala hlavnými hviezdami šampionátu v Budapešti. Kým ona finišovala, on pokľakol a požiadal ju o ruku.

Vo štvrtok sa súbežne konali preteky mužov i žien v chôdzi na 35 kilometrov. Dominik Černý si v ich cieli pripravil úžasné prekvapenie. Keď jeho priateľka Hana Burzalová vchádzala do cieľa, čakal ju tam s prsteňom v ruke.

Našiel ho v poslednom klenotníctve

„To, že Hanku požiadam o ruku, som vedel od prvého dňa, keď sme spolu začali chodiť. Mal som rôzne nápady, ako ju prekvapím. Finálne rozhodnutie mi napadlo spontánne dva dni pred štartom. Keďže trávime takmer všetok čas spolu, ťažko niečo utajiť,“ prezradil pre PLUS 7 DNÍ, čo tejto milej udalosti predchádzalo. „Hanka išla na fyzioterapiu a ja som mal 40 minút na kúpu prsteňa. Stihol som obehnúť tri klenotníctva a v tom poslednom som ho našiel. Spĺňal všetky parametre okrem veľkosti, budeme ho musieť dať zmenšiť,“ pochválil sa šťastný Dominik Černý, ktorý dostal po štyroch rokoch randenia od svojej vyvolenej pozitívnu odpoveď.

Ďalší žart alebo realita?

Najväčší šok zažila, pochopiteľne, Hanka. Po náročných pretekoch sa už tešila na oddych za cieľovou páskou, keď zrazu pred sebou uvidela kľačať svojho priateľa. „V prvom momente som si myslela, že si zo mňa robí žarty. Čo sa naozaj stalo, som si uvedomila, až keď opadli prvotné emócie a prišli sme do hotela,“ prezradila s úsmevom šťastná chodkyňa.

Tým, že Dominik robil okolo zásnub tajnosti, zažila s Hankou obrovské prekvapenie aj rodina. „Moja sestra Lenka natáčala jej príchod do cieľa. Keď videla, čo robím, skoro jej vypadol z ruky mobil. Nikto to nečakal, všetci boli prekvapení a tešili sa spolu s nami.“ Dominik Černý nám povedal, že Hanku rád prekvapuje, lebo to má v povahe. No zároveň robí často kanadské žartíky, preto si v prvý moment Hanka myslela, že si z nej strieľa.