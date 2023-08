Na pohrebe Vaša Patejdla prehovorili aj jeho celoživotní spolupútnici z Elánu.

Odteraz už bude spievať v nebi. Na poslednej rozlúčke s Vašom Patejdlom (†68) v Strahovskom kláštore na pražskom Brěvnove nechýbali viaceré známe české a slovenské osobnosti. Fanúšikovia legendárneho speváka a skladateľa Vaša Patejdla mohli obrad priamo sledovať na obrazovkách vonku. Medzi prvými prišli na pohreb Vaša Patejdla jeho kolegovia zo skupiny Elán. Jožo Ráž a Ján Baláž priniesli na pohreb biele ruže. Na rozlúčku prišla aj český expremiér Andrej Babiš, bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorej hral muzikant na svadbe, frontman Olympicu Petr Janda, speváčka Sisa Lelkes Sklovska či režisér Ján Ďurovčík.

Pri rakve hral Patejdlovi na gitare dlhoročný kamarát a spolupracovník Juraj Burian a Andrea Zimányiová s Zuzanou Gamboa zaspievali pesničku Trištvrte na jeseň. „Sme tu všetci, ktorí akýmkoľvek prešli tvojím životom," zaznelo na Vašovej poslednej rozlúčke. "Aj kamaráti. A že nás nie je málo. Vlastne je nás toľko, že sa sem ani nezmestili."

Najviac sa však prítomným tisli slzy do očí pri slovách zvyšných elánistov. „Nevieme vyjadriť to, čo cítime. Vašo, to, čo sme si sľúbili a dohodli, to my dodržíme," povedal Jano Baláž so stiahnutým hrdlom a Jožo Ráž ho doplnil: „Ja budem veľmi stručný. S Vašom odišiel kus Elánu, ale s Elánom s nami zostane kus Vaša. Elán je večný a ty si večný s ním.“

Miesto posledného odpočinku Vaša Patejdla bol otázny. Narodil sa síce v Karlových Varoch, ale od detstva žil v Bratislave. Nakoniec ho na poslednej ceste odprevadili v Prahe. Lúčili sa s ním blízki kamaráti z kultovej skupiny Elán, ktorú hudobník pred vyše päťdesiatimi rokmi založil.

Autor nezabudnuteľných hitov ako Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou, Zlodej slnečníc či Dvaja podľahol zákernej rakovine pankreasu, o diagnóze vedel len dva týždne. „Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle. Prepáčte, nemám slov...“ reagovala pre český denník Blesk Patejdlova manželka Miluše, s ktorou má najmladšieho syna Benjamina. „Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia slinivky brušnej (pankreasu). Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň. Najprv o svojej chorobe vedel iba sám Vašo a ja, následne potom jeho traja synovia" napísala na sociálnej sieti minulý pondelok Miluše Patejdlová.

Za hudobníkom smútia aj dvaja starší synovia Václav a Robert z predchádzajúceho vzťahu, exmanželka Alena a celé Česko a Slovensko. Vaša Patejdla si budeme pamätať nielen ako geniálneho muzikanta, ale aj ako nesmierne príjemného človeka.