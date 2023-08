Boli časy, keď vyhrávala súťaže v bikiny fitnese, teraz sa na ňu lepia kilogramy.

Pre mnohé ženy znamená nárast hmotnosti niečo ako smrteľný hriech. Moderátorka televízie JOJ Erika Barkolová (45) hovorí o svojom často sa meniacom tele s nadhľadom. Mnohí diváci si všimli, že jej postava je väčšia ako v časoch, keď aktívne športovala.

„Ako bikiny fitneska som vyhrávala súťaže, bola som vyrysovaná neviemkde všade,“ spomína moderátorka. „V tvári som však vyzerala, ako keby mi dva roky nedali jesť. V trid­siatke som mala vrásky aj tam, kde som ich mať nemala,“ objavuje výhodu vyššej hmotnosti. „Po tom, ako som pr­ibrala, mám pocit, že moja tvár je fajn a na obraze vyzerá lepšie. Ale zároveň musím povedať, že moja súčasná postava nie je to, s čím som úplne stotožnená,“ priznáva. Na druhej strane si naplno uvedomuje pribúdajúce roky a s nimi spojené úskalia. „Už som vo veku, keď to veľmi neriešim. Už nepotrebujem byť dokonalá. Podstatné pre mňa je, aby som sa vo svojom tele cítila dobre, ale jojo efekty mám stále,“ povedala v šoubiznisovej relácii Naostro.

Možno sa len vyhováram

Erika Barkolová patrila medzi aktívne športovkyne, stačil však jeden zdravotný problém a všetko bolo inak. „Vždy som sa hýbala. Nevedela som si predstaviť ráno, keď by som si neodbehla päť kilometrov a potom išla do práce. Do fitka som chodievala bežne ráno na šiestu, ale už takmer dva roky mám problémy s krčnou chrbticou a nemôžem si s tým poradiť,“ priznala.



Mnohých športov sa preto musela vzdať. „Musela som úplne prestať behať, nerobí mi dobre ani bicykel, pretože ma hneď začne bolieť chrbtica,“ vymenúva. „Snažím sa aspoň veľa chodiť. Aktívny život mi veľmi chýba. Na druhej strane sa možno len vyhováram, že mám veľmi veľa práce, ale niekedy naozaj nestíham. Musím sa do toho už nejako dostať, to mám teraz takú aktuálnu métu.“

Vylepšená

Podobne ako mnoho ďalších žien z televíznej obrazovky sa aj Erika o seba stará. Nič nepreháňa, má rada balans. V šoubiznise však patrila medzi prvé ženy, ktoré si dali urobiť prsia. „Nikdy som to netajila. Mal mi ich zaplatiť tento štát, pretože po piatich rokoch dojčenia by na ne mala mať nárok každá žena z verejného zdravotného poistenia,“ myslí si moderátorka.



Vizuálne sa výrazne nezmenila, hoci priznala skúsenosť s botoxom. „Možno to vyznie divne, ale nie som veľký fanúšik vpichov do tváre. Botox som mala možno dva-trikrát v živote a aj to veľmi dávno. Snažím sa vyberať si bežné a neinvazívne zákroky, ktoré hydratujú pleť alebo niečo vylepšia,“ hovorí mladá babička.



Napriek tomu, že salóny krásy navštevuje, stále chce vyzerať ako Erika Barkolová. „Pery som si dala vylepšiť možno pred siedmimi-ôsmimi rokmi. Nie som veľký fanúšik estetických zákrokov. Podľa mňa čím viac to preháňaš, tým viac to budeš musieť robiť aj v budúcnosti. Starám sa o seba, ale v zdravej miere,“ dodáva na záver.