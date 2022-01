Moderátorka Erika Judínyová ukázala svoje kráľovstvo. Pozrite tú záhradu, výhľad z nej nemá chybu!

Moderátorka Smotánky Erika Judínyová síce iných spovedá, ale svoje súkromie si vždy strážila, dokonca neobľubovala ani sociálne siete. Pre jej fanúšikov je však natoľko zaujímavá a inšpiratívna, že dopyt po takýchto jej súkromnejších informáciách bol vždy veľký. A tak keď sa Erika konečne odhodlala a založila si svoj účet na sociálnej sieti, mnohých týmto počinom potešila.

A teší ich priebežne, keď sa podelí aspoň malé čriepky z jej života, či zo života jej rodiny. Erikiných fanúšikov zaujíma najmä jej dcéra Ella. Ešte nedávno bola malé bábätko, a teraz je z nej už pomaly veľká slečna, ktorá sa chodieva hrať s inými deťmi na detské ihrisko. Vytúžená dcéra Ella je Erikin splnený sen, a tak to vnímajú aj Erikine fanúšičky na sociálnej sieti,. Erike materstvo veľmi pristane a jej sledovateľky jej to veľmi prajú.

No Erika si splnila aj ďalší sen. Spolu s manželom Štefanom Skrúcaným si zaobstarali nové bývanie, a to nie hocikde. Erika sa teraz pochválila na sociálnej sieti krátkym videom so záberom zo svojho domu a záhrady. Ten výhľad je neskutočný, veď pozrite. A prezradila, kde je to čarovné miesto, na ktorom sa nanovo usadili.