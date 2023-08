Markéta Hrubešová prehovorila aké to bolo prvýkrát s Lukášom Vaculíkom

Má už po päťdesiatke, no posťažovala sa, že dodnes sa jej nepodarilo zbaviť nálepky „sexice“. Markéta Hrubešová (51) ukázala prvýkrát svoje vnady so súhlasom rodičov po boku Lukáša Vaculíka už ako šestnásťročná vo filme Oznamuje se láskám vašim a odvtedy ešte mnohokrát. Dnes za to platí daň, ktorá jej nie je veľmi pochuti. „Chodia za mnou dokonca aj manželky mužov a sťažujú sa mi, že ten ich ma veľmi miluje. Ale hovoria mi to tak, ako keby som za to mohla,“ krčí bezradne plecami nad imidžom, ktorý si za pomoci režisérov roky budovala.



Náš rozhovor vznikol spontánne počas náhodného stretnutia v kúpeľoch Brusno, kde sa dnes rozvedená a znovu zamilovaná herečka a matka dospievajúcej dcéry rekreuje. Pricestovala tam v nádeji, že slovenskí muži ju nespoznajú, no prepočítala sa. Na svoju mladosť pri nej podľa nej spomínajú kúpeľní maséri a odhalil ju tam aj náš spolupracovník Ján Kubiš, ktorý ju vyspovedal.

Slovenské začiatky

Známa česká hrdzavovlasá herečka pricestovala na Slovensko so súčasným partnerom Petrom Syslom a s pätnásťročnou dcérou Christel Lilly Kraus, ktorú má z prvého manželstva s fotografom Davidom Krausom. Keď sme ich požiadali o spoločnú fotografiu, odmietli. „To viete, puberta,“ zhodnotila herečka so smiechom dcérin vrtoch. Pri pohľade na údolie, ktoré kúpele obkolesuje, prepadla spomienkam. S nostalgiou pripomína, že po prvom filme Oznamuje se láskám vašim ju okamžite začali obsadzovať slovenskí režiséri.



Najprv Karol Spišák do filmu Zlatňanka, kde si zahrala po boku Jiřího Bartošku, a vzápätí Juraj Jakubisko, ktorý ju obsadil ako Ester k Bolkovi Polívkovi a Ondřejovi Pavelkovi do filmu Sedím na konári a je mi dobre. Na filmovanie Zlatňanky v Nitre má Markéta krásne spomienky, hoci veľký úspech nezaznamenal. „Toto sa veľmi nevydarilo. Sfušovaný scenár, postsynchrón, réžia nedôstojná aj televízneho spracovania a veľmi slabé herecké výkony. Za pozornosť stoja iba Hrubešovej krivky,“ citujeme jednu z kritík. Zato účinkovanie v Sedím na konári a je mi dobre ju spravilo nesmrteľnou.

Pri Vaculíkovi omdlievala

Markéta Hrubešová nemá za sebou extrémne bohatú filmografiu, no netrápi ju to. „Sú herci, ktorí natočia množstvo filmov, ale nikto si žiaden nepamätá. Ja ďakujem filmárskemu pánu bohu, že k nim nepatrím. Dostalo sa mi cti, že hneď na začiatku som mala česť hrať v Oznamuje se láskám vašim a Sedím na konári a je mi dobre, ktoré si ľudia pamätajú a dodnes sledujú,“ zhodnotila.



Všetko sa začalo v druhom ročníku konzervatória. „Keď režisér Karel Kachyňa pripravoval Oznamuje se láskám vašim, veľmi dlho nevedel nájsť Ulriku. Na jeden z konkurzov sa vybrali aj moje spolužiačky a ja som ich len sprevádzala. Sedela som v hľadisku divadla, kde ma zaregistroval pomocný režisér. Pozval ma do Filmového klubu, vraj by ma rád ukázal režisérovi Kachyňovi. Ten sa na mňa pozrel a hovorí: Fajn, len neviem, či môže byť Ulrika hrdzavá. Vzali ma teda na Barrandov, na kamerové skúšky s Lukášom Vaculíkom. V tom momente som takmer omdlela, pretože Lukáš už mal za sebou Lásku z pasáže a bol idolom všetkých dievčat. Druhýkrát som omdlela, keď mi oznámili, že si ma vybrali a budem jeho Ulrika,“ spomína a pokračuje. „Baby sa z neho vtedy išli zblázniť. Padali mu k nohám a dali by všetko za to, aby s ním mohli byť aspoň na okamih,“ opisuje.

Idol vojakov

Pubertiačku Markétu o desať rokov starší Vaculík nesklamal ani počas filmovacích dní. „Celý čas bol veľmi milý, a keďže to bolo moje prvé natáčanie, pomáhal mi. Keď sa mi niečo nedarilo, bol trpezlivý, naozaj zlatý a dobrý chlapec. Taký je on vlastne dodnes,“ hovorí a jeho správanie konfrontuje so súčasnou hereckou generáciou. „Niektorí mladí, hoci ešte nemajú nič za sebou, strúhajú také maniere, až sa za nich hanbím. Chápem, že rýchla sláva s nimi môže zamávať, no trocha pokory nikdy nezaškodí,“ pripomína.



Po premiére filmu, ktorý propagoval plagát s dvomi nahými objímajúcimi sa telami, sa pubertiačke Markéte obrátil život naruby. „Bolo z toho naozaj dosť veľké haló. Začali o mne písať ako o novej herečke a, samozrejme, som sa začala objavovať na titulných stranách časopisov. Chlapci na vojne alebo vo fabrikách si ma lepili na svoje skrinky. V časopise Voják ma objavil aj môj bratranec z Ostravy, ktorého odvelili na vojenčinu do Košíc. Vôbec popritom nevedel, že som hrala v nejakom filme. Raz jeho kamarát otvoril svoju skrinku a tam ma zbadal na titulke. Prekvapený povedal, že som jeho sesternica. Nikto mu, samozrejme, neveril. Povedali mu, ona je sesternica nás všetkých,“ smeje sa.

Jakubiskovo Zúfalstvo

Svoju pozíciu erotickej ikony si posilnila už o rok neskôr vďaka filmu Sedím na konári a je mi dobre. „Zoberte si, že po Lukášovi Vaculíkovi som v Zlatňanke hrala s Jiřím Bartoškom, a keď som sa vrátila z natáčania v okolí Nitry, doma na záznamníku som si našla odkaz, že by ma chcel vidieť pán Jakubisko. Hľadal Ester do Sedím na konári a už bol zúfalý. Neskôr som sa dozvedela, že chcel Nastassju Kinskú, no tá mala na vtedajšie pomery veľké nároky. Pravdepodobne niekto zo štábu Zlatňanky mu dal tip na mňa, tak som sa vrátila za ním na Slovensko do Tatier. Tam som sa dozvedela, že film má už roztočený,“ hovorí.



Po kamerových skúškach išlo všetko ako po masle. „Keď ma pán Jakubisko videl, vyhlásil, že toto je Ester, a domov som odchádzala so scenárom. K všetkým tým hviezdnym menám som si mohla pripočítať Bolka Polívku, Ondřeja Pavelku a Štefana Kvietika,“ vyratúva. Režisér jej vysvetľoval, že Ester je éterická a uzavretá do seba, no pri komikovi Polívkovi sa jej do úlohy vžívalo ťažko. „Bolek je klaun a klauniádu robí, aj keď sú vypnuté kamery. Je to gejzír vtipov a šialených nápadov, takže som sa na pľaci stále smiala. Pán Jakubisko ma napomínal, aby som si dávala pozor, aby som nevypadla z úlohy. A mal pravdu,“ hovorí.

Nahradila ju Tlučková

Vyťahuje dodnes nepublikovanú „veselú príhodu z natáčania“. „Esterka mala čiernu mačku, tak mi dali kocúra a tvrdili, že je cvičený. Lenže prišla prvá scéna s tankom a kocúr sa strašne vydesil. Pohrýzol ma do ruky, utiekol a už sa nikdy nenašiel,“ prezrádza. Filmovačku musel Jakubisko prerušiť a s Markétou utekali do nemocnice. „Nikto nevedel, či bol ten kocúr očkovaný, tak mi pre istotu pichli injekciu. Navrhla som, že keď chcú, aj ja mám doma čierneho kocúra Damiána, ktorý je na mňa zvyknutý. Režisér poň okamžite poslal k nám do Prahy Volgu. Tam im ho maminka naložila a ponáhľali sa s ním do Tatier. Takže tento film vo mne vzbudzuje veľký sentiment aj preto, že tu vidím nášho kocúrika Damiánka, ktorý je už, samozrejme, vo zvieracom nebi,“ hovorí.



Rozčarovaním pre Markétu je, naopak, to, že ju predabovali slovenskou herečkou Zuzanou Tlučkovou. „Ja viem, že odviedla skvelú prácu, ale nech sa herec akokoľvek snaží, v dabingu úlohu nevie prežiť rovnako intenzívne ako ten, kto ju hral pred kamerou. Dabing všeobecne ťažko znášam. Dodnes som si nezvykla, že Ester nehovorí mojím hlasom,“ dodáva. Hoci spoluprácu s Jakubiskom opisuje ako česť, v jeho kontroverznom filme Post Coitum hrať odmietla. „Nebol to typ úlohy, o ktorom by som bola presvedčená, že by mi sadol, a ktorú by som chcela hrať,“ uzavrela stručne.

Moji chlapci

Úlohy zvodných žien sa jej nevyhýbali ani naďalej. Zahrala si v slávnych básnických filmoch Konec básníků v Čechách, Jak básníci neztrácejí naději, Jak básníci čekají na zázrak a veľkú slávu v Česku zažila aj vďaka nekonečnému seriálu Slunečná, kde jej sekundoval Maroš Kramár. „Viem, že on si drží povesť alfa samca, ale my sa poznáme ešte z čias filmu Sedím na konári a je mi dobre. Vtedy tam prišiel s nejakou delegáciou a predstavili mi ho. Rovnako ako s ostatnými ,mojimi‘ chlapcami, aj s ním mám pekný vzťah.“



Pripravená na nové výzvy je aj dnes, hoci otvorene tvrdí, že filmárska brandža sa zmenila. „To najkrajšie obdobie je už asi za mnou. Dnes sa to dostalo úplne inam. Už neobsadzujú režiséri, ale producenti. Neraz sa mi stalo, že som spravila nejaký konkurz, no potom mi do toho vliezlo niečo iné, tak som sa ospravedlnila s tým, že nemám čas. Na to mi povedali, že oni teda obsadia niekoho, kto čas má. Režiséri ako Jakubisko, Kachyňa, Klein, Weigl by toto nikdy nedopustili. Teraz je to však realita. Nie som dotknutá, len hovorím pravdu,“ krčí plecami nad realitou.

Milovaná aj milujúca

Realitou je aj to, že Markéta dodnes nemá núdzu o nápadníkov a do úzkych ju dostávajú aj priznania niekdajších ctiteľov. „Páni mi hovoria, že som bola ich láskou a ako veľmi ma milovali. Ich manželky pri takýchto slovách, samozrejme, veľmi nadšené nie sú. Jeden ctiteľ mi raz povedal, že po filme Oznamuje se láskám vašim ma tak veľmi miloval, že si našiel podobné dievča ako ja. Vzal si ju za manželku, a hoci sa volala Monika, hovoril jej Markéta,“ krúti hlavou nad tou­to bizarnosťou.



Po nevydarenom manželstve, z ktorého má pätnásťročnú dcéru, tvorí pár s podnikateľom v oblasti piva Petrom Syslom. „Milujúca a milovaná rodina je pre mňa vždy na prvom mieste,“ vyznala sa spokojná, že partner a dcéra ju v brusnianskych kúpeľoch sprevádzali. „Počas roka nemáme veľa času vypnúť a nechať sa rozmaznávať na rôznych procedúrach a masážach. Ale aj tu som počúvala, ako ma maséri milovali v mojich filmoch,“ prehodí zmierene. Špeciálne si užívala slovenskú kuchyňu. „Tú milujem. Všetky vaše jedlá sú mi veľmi blízke. Špeciálne pirohy, mám tiež rada bryndzu a ovčí syr,“ vyznáva sa herečka, ktorá napísala aj niekoľko kníh s receptmi a v televízii má o varení vlastnú reláciu.