Situácia na Ukrajine nie je ľahostajná vari nikomu, kto si aspoň trochu uvedomuje, o čo ide. Ani herečka Eva Holubová nemohla mlčať a vypísala sa zo svojich pocitov.

Herečka Eva Holubová je hrdá, ako sa ľudia z Česka zapojili do pomoci Ukrajine, jednotlivci, iniciatívy, politici, konal sa koncert pre Ukrajinu samozrejme spojený so zbierkou .... „Ale potom je tu to lenže! Príde noc a ja nemôžem nemyslieť na to, čo sa tam deje, ako sa tam vraždí…. Nie je to vojna, je to vraždenie, je to genocída,“ pomenúva Eva veci pravým menom.

„Tak sa dívam na profily dvoch mužov, ktorí stoja v celej tejto tragédii. Agresor „Puťka“, človek, ktorý sa zaradil do partie Hitlera, Stalina, Mao-Ce-tunga, drží Svet pod krkom tým, že disponuje atómovými zbraňami. Ale ja sa pýtam, aký môže dát takýto nenormálny a nemorálny človek záruky, že keď budeme “dobrí”, tak tie zbrane nepoužije? Ja len ticho dúfam, že sa niekde jedná o jeho likvidácii, o zbavení jeho moci, ale aj o svojprávnosti. Druhý muž, Volodymyr Zelenskyj ma samozrejme napĺňa rešpektom, obdivom a úctou. Vidím tú úžasnú obrovskú solidaritu, vidím aj odpor voči nespravodlivému ruskému agresorovi od samotných Rusov!!! Tí požívajú môj obzvlášť rešpekt a napĺňajú ma obrovskou nádejou, Ukrajinci a ich odhodlanie sa brániť je príkladné, skláňaním sa pred ním,“ vzdala Holubová hold ukrajinskému prezidentovi.

„Volodymyr Zelensky môže mať indiánsku prezývku “ten, ktorý uctieval Vládu mieru, ale bráni ho ako ŽELEZNÝ bojovník. To všetko si uvedomujem, ale napriek tomu snáď prvýkrát od roku 89 mám pocit, že pohár nie je už len poloprázdny, že sa jednoducho vyprázdňuje ... Sledujem s napätím správy, dúfam, že sa niekde chystá niečo na pomoc Ukrajine aj v ich bojoch, alebo že dôjde ešte v samotnom Rusku k nejakému zvratu, „ dúfa Eva. Pozitívne je, že viac, než strach, cítii zlosť a opovrhnutie voči násiliu.

Odvážny muž má odvážnu ženu. Volodymyr Zelenskyj si pre svoju odvahu získal obdiv sveta. A pravda je taká, že odvážny muž má po boku odvážnu ženu. Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenska stojí po boku svojho muža a snaží sa dodávať odvahu aj iným. Na sociálnej sieti takto vzdala hold ukrajinským ženám, za to, čo robia v týchto časoch pre svoju krajinu: "Pred vojnou (aké desivé a stále nezvyčajné je to povedať) som raz napísala, že na Ukrajine je o 2 milióny žien viac ako mužov. Je to len štatistika. Teraz však naberá úplne nový význam. Pretože to znamená, že aj naša súčasná opozícia má obzvlášť ženskú tvár," napísala ukrajinská prvá dáma.



"Môj obdiv a poklona vám, neuveriteľné krajanky! Tým, ktoré bojujú v radoch ozbrojených síl, a tým, ktoré narukovali do obrany. Tým, ktoré liečia, zachraňujú, kŕmia. Dobrovoľníčkam, ktoré nájdu všetko, čo k tomu potrebujú. A tým, ktoré naďalej vykonávajú svoju bežnú prácu – v lekárňach, obchodoch, doprave, komunálnych službách, aby život išiel ďalej a víťazil. Tým, ktoré každý deň bez paniky berú deti do útulkov a zabávajú ich hrami a kreslenými rozprávkami, aby zachránili detské mysle pred vojnou. Tie, ktoré rodia v bombových krytoch."

Dnes je prvý jarný deň. Pamätáte si, ako sme sa v tento deň pred vojnou všetci zdravili (opäť tá strašidelná fráza)? Takže, cez dym ostreľovania je už vidieť slnko! Vždy tu bude jar, vždy zvíťazíme, vždy bude Ukrajina!