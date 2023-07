Je výbornou herečkou, no módu rozhodne nemá v malíčku. Eve Holubovej vyčítajú zlý vkus…

"Tak som to zase pekne schytala. A to som sa snažila. Nemám teraz miery a hmotnosť, na ktorú by som bola pyšná,“ sype si popol na hlavu česká herecká hviezda Eva Holubová (64), ktorá na červenom koberci v Karlových Varoch schytala drsnú kritiku za svoj outfit. Mnohí herečke vyčítali, že takáto udalosť akým je filmový festival si zaslúži slávnostnejší model.

"Na záverečný večer som vyrazila v červených hodvábnych šatách. Sú nadmieru príjemné. Indiáni v Peru nosia červenú, kedykoľvek sa cítia fyzicky slabo. Je to farba krvi. Cítim sa slabá a nechcem sa tomu poddávať,“ priznala na Instagrame Holubová.



Od známych českých stylistov síce pochvalu už dlho nedostala, podržali ju aspoň kolegyne. "Mne sa páčiš celá. Tak ako si. Veľmi ti to pristane,“ napísala jej Tereza Brodská. "Nos, čo chceš a v čom sa cítiš dobre. Veľmi ti to svedčí,“ dodala jej sebavedomie herecká kolegyňa Dagmar Havlová.