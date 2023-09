Evelyn sa posťažovala na prerábku: Je to nekonečný príbeh! Potom vytiahla zábery novej kuchyne

Rekonštrukcia Evelyninho bytu už trvá viac ako rok. Čakanie na všetky zmeny však stojí za to.

Komička a moderátorka kúpila nehnuteľnosť na nábreží Dunaja. Zaobstarala si byt na piatom poschodí v nadstavbe, ktorý sa však rozhodla kompletne prerobiť. Evelyn sa svojim fanúšikom zdôverila, že si niektorí architekti vypýtali za rekonštrukciu 80 000 eur. Tak vysokú sumu však do toho odmietla investovať, preto sa do nej pustila sama.

Zorganizovať však toľko majstrov a dosiahnuť svoj byt snov, nie je ľahká výzva. Od prvých prác už prešlo viac ako rok a napriek tomu zatiaľ nie je všetko dokončené.

Ako prvú si nechala Evelyn prerobiť kúpeľňu, ktorú premenila na domáce luxusné kúpele. Pri tej pôvodnej mala problém s veľkými zrkadlami, pretože vraj napriek pozitívnemu vzťahu ku svojmu telu si netúžila pri kúpaní pripomínať niektoré chybičky. Tú vynovenú zariadila v odtieňoch sivej a bielej. Dominuje jej veľká elegantná vaňa, za ktorou našla miesto aj pre samostatnú sprchu. Pri vyberaní zariadenia hľadela na nadčasový vzhľad, vďaka ktorému bude vyzerať stále štýlovo.

Najnovšie zábery svedčia o tom, že to u Evelyn stále vyzerá ako na stavenisku. I preto nazvala celú prerábku nekonečným príbehom. Dobrou správou však je, že konečne sa jej podarilo dokončiť ďalšiu miestnosť a momentálne sa už teší z novej kuchyne. Pôvodne tmavšiu drevenú linku vymenila za modernú svetlú verziu. Ešte musí na nej vyriešiť posledné úpravy, ale už teraz sa môže tešiť z ďalšieho pokroku, ktorý urobila vo svojom novom domove.

Nad nákupmi, rozpočtom a koordinovaním všetkých prác má po celý čas patronát samotná Evelyn. Preto si už párkrát počas ostatných mesiacov posťažovala, že je toho na ňu veľa a bolo by to oveľa jednoduchšie, keby mala niekoho na výpomoc. Napriek tomu to nevzdáva a napreduje ďalej, takže je čoraz bližšie k svojmu bývaniu snov.