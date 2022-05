Ewa Farna ukázala, ako varí s dcérou, no z jednej veci budete mať zimomriavky: To musíte vidieť

Pozrite, čo odhalila Ewa Farna na záberoch s dcérou.

Speváčka si svoje súkromie chráni, ale sympatické je, že sa so svojimi fanúšikmi o tie najdôležitejšie momenty z jej života zvykne podeliť. Tak im ukázala svoju svadobnú fotku s kolegom z kapely Martinom Chobotom. Vďaka tomu, že má skvelých kamarátov, ktorí neprezradia, čo nemajú, sa jej svoju svadbu podarilo utajiť pred verejnosťou.

Neskôr Ewa Ewa oznámila fanúšikom radostnú novinku, že s manželom čakajú ich prvé dieťa, syna Artura a potom po približne dvoch rokoch ich potešila správou, že sa ich rodina opäť rozrastie. S manželom Martinom na svet privítali tentoraz dcéru Ellu.

Nikdy nebola šťastnejšia! Už roky má Ewa Farna úspešnú kariéru, ale aj tak jej najväčším úspechom je práve šťastná rodina a zdravé deti, lebo to je základ. Ewu druhé materstvo zmenilo, je ešte krajšia ako bola predtým, lebo má okolo seba ešte viac lásky, ktorú dostáva, ale aj dáva.

Svojich potomkov Ewa na sociálnych sieťach príliš neukazuje. Teraz sa však podelila o spoločný záber so synom Arturom aj maličkou dcérou. Zároveň odhalila, ako to vyzerá u nej doma. Jej deti vyrastajú v príjemnom útulnom prostredí. No nielen to si speváčkini fanúšikovia všimli. Z jej detí nedokázali spustiť oči, aha, ako vyzerajú. FOTO v GALÉRII.

Hoci sa Ewa pri dvoch deťoch nezastaví, už sa teší na koncerty. Fanúšikom ukázala, ako to vyzerá u nej doma. Musí sa síce zvŕtať v kuchyni s dcérou v nosiči, ale to jej nebráni precvičiť si hlasivky, veď pozrite video, z jej famózneho hlasu budete mať zimomriavky.