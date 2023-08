Exprezident Rudolf Schuster (89) si vylial dušu.

Exprezident Rudolf Schuster (89) je rozhorčený z nevraživého správania Slovákov. „Myslel som si, že budeme šťastní, keď pominie kovid, a budeme oslavovať, že sa nám podarilo prežiť. Namiesto toho prišla vojna a sme ešte viac rozoštvaní. Čokoľvek poviete, jednu tretinu ľudí si poštvete proti sebe. Takí sme predsa nikdy neboli. Ale je to aj tým, že politici nie sú naším morálnym príkladom a majú príšerný slovník,“ vyjadril sa pre PLUS 7 DNÍ. Zo všetkých síl sa preto snaží vyhýbať negativizmu. „Boli sme na dovolenke v Taliansku a teraz sa nerád nechám vyrušovať. Ak Pán Boh dá, budem mať deväťdesiat, no stále pracujem na nových knihách. Najnovšie to bude Protokol bez protokolu, kniha bude obsahovať neoficiálne zábery z môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta, primátora a veľvyslanca. Ďalšou veľmi hodnotnou knihou bude Talianske umenie. Posudzoval ju ešte významný profesor a kunsthistorik Ľudovít Petránsky, ktorý nás pred dvomi rokmi, bohužiaľ, opustil,“ prezradil exprezident.