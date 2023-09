Rudolf Schuster utrpel pred voľbami úraz.

Je to takmer neuveriteľné, ale bývalý prezident Rudolf Schuster (89) je čiperný aj tesne pred deväťdesiatkou. Roky sa venuje fotografovaniu napriek tomu, že mu spôsobilo už mnoho zranení. K ďalšiemu prišiel pred pár dňami, keď sa vybral fotiť krásy prírody a nešťastne si vyvrtol členok.

Vždy za elegána

Pred pár dňami sa v hlavnom meste konali Bratislavské módne dni, kde mal Rudolf Schuster sedieť hneď v prvom rade. Pozvanie dostal od českej módnej dizajnérky Jitky Klettovej, ktorá na základe jeho fotografií vytvorila novú kolekciu šiat. Návrhárka sa z jeho prítomnosti na nedávnej prehliadke netešila, keďže bývalý prezident sa nepríjemne zranil. „Je mi ľúto, že som nemohol prísť, pretože pre Jitku by som to spravil rád. No, žiaľ, pri fotení som sa zranil a výsledkom je vyvrtnutý členok.“



Hoci čoskoro oslávi deväťdesiatku, svojho milovaného hobby sa nemieni vzdať ani napriek častým úrazom. „Tým, že chodím veľmi často na túry s fotoaparátom v ruke, často stúpim do nejakej diery. Pri tom fotení leziem po všelijakých potokoch, svahoch a aj neupravených častiach lesa, tak je jasné, že sa mi občas niečo stane. Tentoraz to bol len členok. Myslím, že na tej prehliadke som až tak nechýbal, pretože dámske veci neviem až tak posúdiť. No na svojom šatníku si dávam záležať. Pochádzam z veľmi chudobnej rodiny, ale keďže rodičom sa podarilo dať ma študovať, tak už vtedy som nosil košele a obleky, ktoré boli súčasťou môjho pracovného života. Dokonca aj dnes, keď idem do mesta, som vždy elegantne oblečený.“

Tajné výjazdy

Ako bývalý prezident by mal mať za chrbtom ochrankárov, no jemu to pri fotení vôbec nevyhovuje. „Pravda je taká, že nemám rád bodygardov, pretože oni sa o mňa boja a vždy mi vravia: ,Tam je to nebezpečné, tam sa nemôže, lebo tam môžete spadnúť.‘ Nemám rád, keď mi niekto hovorí, kde môžem a nemôžem stúpiť. Takže sa radšej vyberiem von tajne a v sprievode mojej dcéry.“



Nad otázkou, ako sa cíti a či ho noha veľmi bolí, sa milo pousmial. „Celý život som veľa športoval, takže ja som na tieto typy zranení už akoby zvyknutý. Hrával som volejbal, futbal a venoval som sa aj ďalším športom, čiže natiahnutý stehenný sval či vyvrtnutý členok boli u mňa pravidelným zranením,“ skonštatoval bývalý prezident, ktorý je aj v tomto veku aktívny. Nielenže sa venuje turistike, ale aj pravidelne beháva. Aj vďaka športu sa na svoj vek cíti veľmi dobre. „Mám vek, aký mám, ale cítim sa pomerne dobre. Človek sa však musí udržiavať v kondícii, a to určite nie vymetaním nočných barov. Je dobré dobíjať sa prostredníctvom svojich koníčkov. Ja sa teším, že si môžem a vládzem ísť zabehať, že píšem svoje knihy, ale hlavne, že môžem naďalej fotiť.“

Podplácal suseda

Počas nášho rozhovoru spomenul fotenie nespočetne veľakrát, preto nás zaujímalo, kedy u neho táto vášeň prepukla. „V detstve býval na našej ulici jeden mäsiar a jeho syn mal fotoaparát. Pamätám si, že som mu ho veľmi závidel. Tak som sa mu stále líškal a nosil mu všelijaké ovocie, len aby mi ten fotoaparát ukázal a dovolil, aby som si ho mohol vyskúšať. Toľko som dobiedzal, až ma raz zobral so sebou a išli sme niečo odfotiť a potom vyvolať. Vtedy sa to robilo ešte zastaranou metódou. To boli asi nejaké štyridsiate roky.“



Keď ako brigádnik zarobil na prvý fotoaparát, brat, ktorý bol stolár, mu urobil v jednom rohu izby tmavú komoru, aby mohol vyvolávať fotky. „Boli to, samozrejme, len čiernobiele fotky. Neskôr som už začal aj filmovať. Moje deti mi niekedy zvykli vyčítať, že som sa im pre prácu málo venoval, tak mám jasný argument, že to tak nebolo. Ako som sa im mohol venovať málo, keď mám na fotografiách a videách zachytené celé ich detstvo,“ pousmial sa na záver.