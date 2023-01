Expriateľka scenáristu Ivety do vankúša neplače: Na dovolenke v Emirátoch so známym mužom! FOTO

Aneta Vignerová už za svojím EX, scenáristom Petrom Kolečkom nesmúti, k moru si vyrazila s týmto známym mužom! FOTO

Na niekdajšiu MISS Česko z roku 2009 Antu Vignerovú sa pred pár mesiacmi v Česku upriamila pozornosťkvôli nevere jej partnera, známeho scenáristu Petra Kolečka, s ktorým má vyše dvojročného syna Jiříka. Kolečko mal Anetu vymeniť za herečku Denisu Nesvačilovú. Potom si to akoby rozzmyslel, a na prekvapenie všetkých sa vrátil k Anete. Keďže tá zastáva názor, že každý si zaslúži druhú šancu, už rozmýšľala o zásnubách, lenže potom ho fotografi prichytili opäť s Denisou... Aneta už vopred avizovala, že tretie šance nedáva, a tak bol definitívny koniec.

Hoci je Aneta známa skôr len v Česku, nečakane sa dostala do povedomia aj na Slovensku, pretože ako prezradil jej expriateľ Kolečko, práve jej životným príbehom sa inšpiroval pri písaní scenára k seriálu Iveta, ktorý na Slovensku vzbudil nebývalé emócie, najmä v Trebišove. „Ona prežila príbeh dievčaťa z vylúčeného prostredia, ktoré sa dostalo do veľkého modelingu. Toto bol len základ a zvyšok je samozrejme fikcia,“ obhajoval sa Kolečko v televízii JOJ.

Aneta môže mať na Kolečka ťažké srdce kvôli nevere, no nemala problém sa ho zastať kvôli kontroverznému seriálu. „Ten príbeh nie je môj, to by sa mohol volať rovno Aneta. To, že by mi písali ľudia, že som Cigánka, už je umelecká licencia. Ide len o inšpiráciu. Som rada, že má ten seriál na Slovensku úspech, aj keď je to veľmi kontroverzný. Žiadny seriál o Miss ešte nebol a urobiť ho na takej úrovni je podľa mňa super,“ vyjadrila sa Aneta podľa Super.cz.

Zdá sa však, že Aneta po rozchode s Kolečkom do vankúša neplače. Keďže je celkom úspešná modelka, dokáže seba aj malého syna v pohode uživiť sama. A tak si teraz po turbulentných mesiacoch, keď sa jej rozpadol vzťah, dopriala poriadnu dovolenku pri mori v Emirátoch, na ktorú vyrazila so svojím malým synom a ešte s jedným známym mužom. Pozrite FOTO v GALÉRII, kto to je. Fanúšičky ju hneď zahrnuli otázkami, či už má náhradu za záletného Kolečka.