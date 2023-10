Každý má na novú vládu, ktorá ešte len vznikne, vlastné požiadavky.

Z výsledkov parlamentných volieb ostala mierne zaskočená spisovateľka a glosátorka Oľga Feldeková.

“Prieskumom o preferenciách som dosť verila, takže do istej miery ma výsledky prekvapili, ale nie až tak veľmi,” vraví s tým, že ľudia nad 70 rokov by asi nemali mať právo voliť. Týka sa to pritom aj jej samej.

Čo ju teda k tomuto úsudku viedlo? “Politológovia hovoria, že volič nemá pamäť, ale geriatri zase hovoria, že starý človek už má slabú pamäť alebo nijakú. Tak v takom prípade, keď mladí do 18 rokov nemajú voliť, lebo nie sú zrelí, tí druhí - nad 70 rokov - by nemali voliť, lebo sú prezretí,” vysvetlila nám svoj postoj deň po voľbách na nedeľňajšej káve.



Feldeková má v každom prípade jasno aj v požiadavkách na vládu, ktorá ešte len vznikne - má sa prioritne starať o obsadenie Marsu, lebo “Zem je preľudnená” a treba konečne dokončiť aj diaľnicu do Košíc. Viac vo videu dole.