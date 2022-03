Feši Lukáš Vaculík, keď mal 26: Nečudo, že z neho baby omdlievali, veď on je tam celkom... FOTO

Lukáša Vaculíka (59) v mladosti milovali snáď všetky baby, ale ani niet divu, pozrite tie sexi zábery.

Lukášovi Vaculíkovi kedysi jednoducho nešlo odolať, svoje o tom vie aj česká herečka Markéta Hrubešová, ktorá si s ním strihla svoju prvú veľkú rolu vo filme režiséra Karla Kachyňu Oznamuje sa láskam vašim. Išlo o milostný príbeh nemeckého dievčaťa Ulriky a českého chlapca Karla počas druhej svetovej vojny. Počas nakrúcania mala Markéta sladkých 16, fešný Lukáš Vaculík o 10 viac.

Keďže v tých rokoch bol Lukáš Vaculík idolom aj pre 16-ročnú Markétu, nemala to počas nakrúcania s charizmatickým hercom ľahké. Herečka, ktorá nedávno oslávila okrúhlu päťdesiatku, pre portál Ženy.Iprima.cz priznala, že celé nakrúcanie prežila akoby v tranze. "Keď som ho prvýkrát uvidela, tak som skoro omdlela,“ priznala bez okolkov Markéta. Mladučká herečka sa vo filme spoločne s Vaculíkom objavila aj v odhalených záberoch, a aj po rokoch veľmi oceňuje jeho prístup. Lukáš sa k nej počas celého nakrúcania vždy správal ako gentleman, bol k nej veľmi ohľaduplný a staral sa o to, aby to celé vôbec vydržala.

"Môj prvý film... Ocitla som sa v tých najlepších rukách pána režiséra Karla Kachyňu. A vedľa skvelého #lukasvaculik. Bol taký veľmi milý a kolegiálny a ja som vlastne ani veľmi nemusela hrať. V šestnástich rokoch stáť vedľa toho idolu všetkých dievčat a žien bolo proste.... husté! Ďakujem osudu za toto všetko," vyznala sa Markéta na sociálnej sieti po rokoch zo svojich pocitov.

Markéta Hrubešová sa potom s Lukášom Vaculíkom pri práci pred kamerou stretla až po dlhých tridsiatich rokoch pri nakrúcaní českého krimi seriálu Temný kraj, ale v súkromí majú dodnes priateľský vzťah. "Ulrika a Karel po mnohých rokoch alebo jedno dojemné vianočné stretnutie. Teda pracovné samozrejme. S #lukasvaculik sa hrá jednoducho bezvadne. Občas vás tesne pred klapkou trochu rozosmeje, ale inak je to parťák na nezaplatenie. A jednoducho bol, je a bude už navždy môj prvý filmový partner. Aj tak som mala pocit, že sme s pánom režisérom Kachyňom dotočili včera," pripísala herečka k spoločnej fotke s Lukášom Vaculíkom po rokoch.