Richard Sulík prišiel podporiť syna Filipa na boxerský zápas. Nebolo sa dlho na čo pozerať. Už v prvom kole zostal ležať v rohu ringu.

Uplynulú sobotu si mladé „pušky“ merali sily v bojových športoch. Amatérskych športovcov v MMA, boxe, thajskom boxe a v zápasení krátko popoludní prekvapil príchod politika Richarda Sulíka (55). Do vydýchaných priestorov, kde sa nachádzali kamaráti, rodičia aj starí rodičia, vošiel po boku syna Huga (16), ktorého má zo vzťahu s partnerkou Alexandrou Šikrhovou. Na otázku, čo ho tam priviedlo, pre PLUS 7 DNÍ povedal: „Prišiel som podporiť syna, o chvíľu bude mať zápas.“



V hre bol teda Filip Sulík (27) z prvého manželstva, inak má politik už len dve dcéry. Ten Filip Sulík, ktorý sa nechutne navážal do komičky Simony Salátovej, ale aj Aishe, youtuberky Momy Horňákovej, influencerky Kiky Ďurišovej a ďalších, ktoré nadváhu rozhodne nemajú. Ten Filip Sulík, ktorý sa akosi stále nevie vpratať do kože.

Tučná sviňa a iné „perly“

Politik prišiel povzbudiť syna napriek tomu, že ten mu svojím správaním a fungovaním na sociálnych sieťach komplikuje život. Ako je známe, mladý Sulík založil sociálnu sieť Youdare, ktorej cieľom bolo konkurovať TikToku. Princíp spočíval v tom, že jej používatelia vyzbierali určitú sumu peňazí, za ktorú bol iný používateľ ochotný splniť vopred stanovenú výzvu. Niekedy nie veľmi náročnú, inokedy odpornú, trebárs zjesť ľudské výkaly.



Okrem toho sa Filip Sulík zrejme dosť často nudil. Vlani v lete sa navážal do Aishe, ktorá účinkovala v ostatnej Let’s Dance. „Tak toto je taký zjav, že keby ju dáš do jednej miestnosti s Momou, tak Moma bude pôsobiť inteligentne,“ a adresoval jej aj ďalší „postreh“: „Mne sa zas páčia dievčatá, ktoré nemajú IQ rovnako vysoké ako vek.“ V žalúdku mu však neležala len ona. „Predstav si, že by Aisha, Moma, Naskle, Ďurišová a Hanzelová boli power rangers a morfovali by do Megazorda. To čo by bolo.“

Obeťou Sulíkových drsných komentárov sa stala aj komička Simona Salátová. Zdroj: Instagram/Simona Salátová, MICHAL SMR?OK

V máji toho roka našiel mimoriadne „zaľúbenie“ v inej žene. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,“ zarýpal do komičky. „Zistil som, že Simonino decko nie je synom jej priateľa Joea Trendyho napriek tomu, že vyzerá, akoby mu z oka vypadlo. Myslel som si, že s Trendym je preto, lebo bol jediný ochotný mať s ňou sex,“ podal si „borec“ šesťročného syna Damiána a priamo kontaktoval aj Salátovej partnera. „Dobrý deň. Robíme doma zabíjačku a hľadáme odborníka na prácu s prasnicami. Dostal som na vás odporúčanie. Vieme sa spojiť?“

Sulík vs Kuciak

Tentoraz sa zabíjačka konala v ringu. Filip Sulík sa konečne zachoval ako chlap. Vybral si rovnocenného súpera – muža s rovnakou hmotnosťou do 100 kilogramov a približne s rovnakými skúsenosťami. Proste „férovka“. Do ringu vchádzal s veľkým sebavedomím, ktoré je u boxera namieste, a s príslovečnou aroganciou. V modrom rohu ho už čakal súper Kuciak. Slavomír Kuciak. Sulík boxoval za Octagon Fighting Academy (OFA), ktorá turnaj organizovala, musel sa tam cítiť ako doma. Box je však o jednej dobre trafenej v stotine sekundy.

Zápas Kuciaka a Sulíka (na snímke vpravo) skončil v prvom kole. Zdroj: Felícia Boronkayová

O víťazovi duelu mali rozhodnúť tri kolá po tri minúty. Nakoniec stačilo jedno. Po úvodných „oťukávačkách“ Kuciak zasiahol súperovu bradu a, boxerským slangom povedané, vypol ho. Filip zostal ležať otrasený na zemi a bolo po zápase. Richard Sulík sa na chvíľu vytratil, zrejme šiel za synom, krátko sledoval thajský box a viac sme ho nevideli. Mladý Sulík odchádzal asi hodinu po ňom. Na otázku spolubojovníka, či je v poriadku, síce odpovedal kladne, ale pohybom hlavy naznačil, že nie úplne. Ktovie, či mu neskôr došlo, že súperova tvrdá päsť mohla byť predĺženou rukou karmy...