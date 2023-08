Nie každá rodina s deťmi si môže dovoliť dovolenku vo Vysokých Tatrách. Finančník Igor Rattaj reagoval na otázku, prečo sú hriešne drahé.

Igor Rattaj (52) bol hosťom relácie NAOSTRO. Prehovoril o novej šou Jama levová, ale aj o hereckých príležitostiach a skúsenostiach. Ako podnikateľ sa vo veľkej miere venuje cestovnému ruchu. Preto nám nedalo neopýtať sa, prečo sú Vysoké Tatry tak šialene drahé? Nielen stredná generácia, ale aj seniori si ešte aj dnes spomenú, že kedysi boli Tatry dostupné pre každého a ísť na celorodinný výlet nebol pre rokmi problém.

"Prečo si myslíte, že by Tatry mali byť lacnejšie? To je druhá otázka, či si to už niekto môže dovoliť. S cestovným ruchom je spojených strašne veľa vecí, ktoré sú vlastne výdavky. Teraz je jedno, či to robíte v Chorvátsku, Na Šírave, alebo v Tatrách, v zahraničí, alebo doma. Stále tam máte náklady na personál, náklady na prácu cez víkend, lebo vtedy musíte zo zákona dávať príplatky všetkým zamestnancom,“ priznal Igor Rattaj.





Predražené slovenské veľhory majú viac dôvodov, prečo sú pre mnohých z nás nedostupné. "Kedysi sa neodvádzalo v cestovnom ruchu DPH, dnes si to už nikto nedovolí. Plus sú tam mnohé environmentálne veci, ktoré musíte dnes splniť,“ tvrdí finančník.



Na ilustráciu uviedol aj príklad. "Na Chopku sme museli urobiť kanalizáciu z Chopku až dole. A to stálo obrovské milióny. Kde sa to prejaví? Potom v tej cene. A to nie sú len Tatry. Pokiaľ to chcete robiť zodpovedne, tak tá cena bude zodpovedať tým vstupom, ktoré do toho musíte dať,“ dodal na záver.