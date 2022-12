Josefovi Abrhámovi mladšiemu zostali na krásne časy so slávnymi rodičmi už len spomienky.

Nenechal si to len pre seba! Syn Libuše Šafránkovej Josef Abrhám mladší (45) urobil veľkú radosť jej fanúšikom, keď pomohol pri usporiadaní unikátnej výstavy v Strahovskom kláštore v Prahe. Výstava o živote jeho slávnej mamy je nazvaná Libuše Šafránková – ako ju máme radi. Pôvodne mala trvať do 1. januára budúceho roka, ale pre veľký záujem verejnosti ju predĺžili do 15. januára. Pripravila ju Česká televízia, fanúšikovia tu môžu vidieť originálne kostýmy a rekvizity, autentické fotky, spomienky priateľov a množstvo ďalších predmetov.

Predmety zo súkromia herečky zapožičal aj jej syn Jozef Abrhám. Ten sám dopravil do kláštora aj jednu veľmi ťažkú cennosť. „Napadlo mi prvé auto, ktoré mala hrozne rada, ale to sa sem nezmestilo. Tak som si spomenul na motorku, na ktorej teda nejazdila iba mama, ale aj celá rodina,“ prezradil v Udalostiach ČT.

Aj pohľad na tieto ďalšie fotky vás zahreje pri srdci. Šťastná rodinka s malým synom... Takto pred rokmi vyzerali Josef Abrhám, Libuše Šafránková a ich jediný syn Josef, ktorému všetci zvykli hovoriť malý Pepa. Toho záujem fanúšikov o výstavu venovanú jeho mame veľmi potešil. „Som veľmi rád, že v takom hojnom počte na mamičku aj otecka spomínajú. Smútok je zrazu preč,“ popísal Abrhám, ktorý tento rok prišiel aj o otca Josefa Abrháma staršieho. No zato im do rodiny pribudol ďalší člen, dcérka, ktorá dostala meno Lili Myrian. Škoda, že sa narodenia v poradí už piateho vnúčaťa nedožili slávni starí rodičia.