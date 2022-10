Jakub Prachař sa zase raz vyfarbil. Agáte zostali len oči pre plač

Hoci je Agáta Hanychová už dva roky po rozvode s manželom Jakubom Prachařom, pokoj zrejme tak skoro mať nebude. Hoci mnohí považovali Agátu za zlatokopku, pravda bola inde. Agáta sa vždy dokázala uživiť sama. "Keď sa vrátim späť, deväťdesiat percent svojich partnerov som živila," tvrdí rozhodne Agáta. A Jakub tiež patrí k tým, ktorí ju poriadne oškubali, hoci až po rozvode.

"To, že som Jakubovi musela zaplatiť za veci, ktoré boli moje, napríklad som si svoj pozemok kupovala dvakrát, pretože som nemala silu na to sa s ním súdiť, hoci si myslím, že by som to vyhrala, to je vec iná,“ prezradila pre časopis Exkluzív s tým, že Jakubovi zaplatila v rámci vyrovnania 10 miliónov (českých korún, t. j. cca 404-tisíc eur). "Polovicu mi na to dala mama. Najhoršie však pre mňa bolo vedomie, že som mu platila za pozemok, ktorý bol preukázateľne môj. Ja byť chlap, tak by som sa na seba nemohla pozrieť do zrkadla. On s tým očividne žiť môže, tak nech sa v tých peniazoch utopí, nech ich hoci raňajkuje. On už je mi jedno,“ vyhlásila znechutená Agáta.

Hoci na to nevyzerá, Agáta sa s rozchodom vyrovnávala podľa jej slov dlho. "Trvalo to fakt dlho. Je to asi pol roka, čo sa to zlomilo. Teraz, keď ho vidím, k nemu necítim vôbec nič a mám to vyriešené. Chcelo to čas, muselo to prebolieť," zverila sa so slovami, že ich vzťah bol na bode mrazu. Nejako spolu vychádzajú iba kvôli dcére Mii. „Ide nám o to dieťa, takže v tomto sme rozumní," tvrdila ešte nedávno Agáta. Zrejme však to nie je až také ružové.

Jakub a Agáta majú Miu v striedavej starostlivosti, a Agáta už skôr naznačila, že to občas riadne zabolí. "Ach jo, zase na štyri dni bez nej (Mie). Nenávidím striedavú starostlivosť a obzvlášť, keď musíte dať dieťa na termín a viete, že otecko je na Maledivách a Mia bude s pestúnkou alebo babičkou, a vy s tým nemôžete urobiť vôbec nič. Úplne zúfalá," posťažovala sa Agáta Hanychová. Nuž, niekedy by nezaškodilo trochu viac ústretovosti.