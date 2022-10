FOTO Ako to má Lucka Vondráčková so svojím zajačikom? Kamarát povedal pravdu: Bolo nám jej ľúto

Tá dopadla! Lucie Vondráčková sa dala dokopy s ďalším športovcom, ale...

Krehká intelektuálka opäť zbalila športovca. Medzi jej bývalých parterov patrili krasokorčuliar, futbalista aj hokejisti. Všetky vzťahy jej skrachovali, aj manželstvo s hokejistom Tomášom Plekancom, ale má z neho aspoň dvoch krásnych synov. A teraz je Lucie Vondráčková opäť šťastná po boku ďalšieho športovca. No šťastná...

Nežne vyzerajúca Lucie Vondráčková, ktorá pripomína skôr krehkú vílu, sa dala dokopy s mladým MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom. O tom, že je ich vzťah naozajstný, nie len marketingový ťah, by malo svedčiť aj to, že Zdeněk ju vzal medzi svojich priateľov a tí ju vcelku prijali.

Lucie sa snaží so svojím milým tráviť spoločný čas, ale podporuje ho aj v jeho športovej kariére. Už párkrát ju bolo vidno na športových podujatiach spolu s ním, alebo ako mu fandí. Lucie sa spolu so Zdeňkom vybrala aj do nemeckého Frankfurtu, kde mal dôležitý zápas. Ten nedopadol preňho dobre, žiaľ, prehral. A Lucie? Kamarát prezradil, že mu jej bolo ľúto. A dôvod? Pozrite FOTO v GALÉRII, hneď vám to bude jasné.