Kveta Horváthová namiesto mora navštevuje tento rok okolité krajiny. Zážitkov má viac ako z návštevy exotiky.

Zostala verná Slovensku a našim susedom. Kveta Horváthová si dopriala leto podľa svojich predstáv a ukázala krajanom, že skvelú dovolenku môžu stráviť aj v našich končinách. Prázdniny snov odštartovala výletom na Donovaly a účasťou na Pohode. Spolu so sestrou a jej rodinou stihla navštíviť aj Liptov a Vysoké Tatry. Potom však pokračovala aj pobytmi v okolitých krajinách.

Po rokoch sa konečne vrátila do Prahy, kde bola na koncerte jej obľúbeného interpreta Weeknda. Potom sa jej podaril skvelý kúsok, keď si vďaka chladnejšiemu počasiu a skorému budíčku vychutnala Prahu iba pre seba. Dokonca ani na Karlovom moste nebol takmer nikto, tak jej tento zážitok v dobrom závideli viacerí kamaráti.

Často to býva tak, že práve tie pamiatky či mestá, ktoré máme najbližšie, roky iba obchádzame a nejdeme si ich pozrieť. Práve kvôli ich lokalite máme dojem, že si ich môžeme nechať na neskôr. Kveta takto dlho snívala o návšteve zámku a ZOO Schönbrunn. Napriek tomu, že to má do Viedne doslova na skok, podarilo sa jej tam dostať až teraz. No o to viac si ich návštevu vychutnala a pochvaľovala ju aj svojim fanúšikom.

Nateraz posledným výletom bola babská jazda v Poľsku. Horváthová sa spolu s dcérou a mamou vybrala do Krakova, kde si pozrela všetky hlavné atrakcie. Do tohto mesta sa ihneď zamilovala a všetkým hlásila, že sa tam istotne rada vráti. Pre fanúšikov pridala aj jednu milú historku. Ich výlet do Poľska si totiž našiel nečakanú malú celebritu.

„Jeden post musím špeciálne venovať našej najmenšej účastníčke zájazdu. Fany bola v Krakove za absolútnu hviezdu. Spočiatku mi bolo divné, keď sa za nami ľudia obzerali, venovali nám úsmevy, pozdravy a mávania. Kládla som si otázku, či je tu naozaj toľko Slovákov a vymákli ma. Až kým nezačali za nami chodiť domáci, ale i zahraniční turisti, či sa nemôžu odfotiť so „živým plyšáčikom“, čo je to za rasu, koľko váži, či si ju môžu pohladkať, či má Fany instagramový profil. A naša dvojkilová hviezdička si túto medzinárodnú pozornosť maximálne užívala,“ moderátorka popísala svoju humornú príhodu.