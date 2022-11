Vrátila čas? Monika Bagárová novou fotkou všetkých šokovala. Vážne teraz vyzerá takto?

Hoci sa bývalej SuperStaristke Monike Bagárovej (28) v kariére darí, v súkromí to nie je až taká sláva. Presnejšie by sa to dalo povedať, že sa jej darí tak spolovice. Monika má za sebou nie príliš príjemné obdobie, keď definitívne rozišla s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (32). „Chcela by som vám oznámiť, že spolu s Machom nežijeme. Dali sme tomu šancu ako rodičia, bohužiaľ nám spoločný život už nerobí radosť,“ oznámila pred časom fanúšikom. Podstatné však je, že ako rodičia sa vedia dohodnúť a pre Rumiu budú obaja naďalej fungovať tak, aby jej nič nechýbalo. Makhmud musel vyvinúť maximálne úsilie, aby mohol svoju dcéru Rumiu vídať, pretože mu Česká republika nepredĺžila víza. Našťastie sa všetko vyriešilo.

Tá druhá polovica jej súkromného života je lepšia a súvisí s jej dcérou Rumiou a Monikinou rodinou. Zdá sa, že nateraz je jedinou Monikinou láskou práve Rumia, ktorá sa naozaj vydarila a robí všetkým radosť. Tak isto Monikina rodina stojí pri nej a je pre ňu oporou, rovnako, ako jej verní kamaráti. A hoci Moniku rozchod s Muradovom veľmi bolel, život ide ďalej. Už takmer stihla dokončiť svoj nový dom pre seba a dcéru, dokonca sa už aj presťahovali, a ak niečo ešte nie je hotové, dokončí sa to za pochodu. Zdá sa, že najťažšie obdobie má Monika už sa sebou, a aj to na nej vidno, veď pozrite jej nové FOTO.

Keď sa totiž Monika nedávno na sociálnej sieti pochválila novými fotkami, všetci zostali len pozerať. Monika bola ako vymenená. Ona sama k fotke pripísala len toľko: "Návrat v čase." A naozaj, Monika je síce stále mladá, ale na novej fotke vyzerá, akoby sa vrátila v čase. Fanúšičky boli z jej výzoru nadšené, niektoré jej rovno jej napísali, že je najkrajšia Češka. Poniektoré ju prirovnávali k Ornelle Mutti, inej fanúšičke sa zase podobala na Popolušku v podaní Libuše Šafránkovej. "Áno, tiež v nej niekedy vidím Libušku Šafránkovú v dobe, kedy hrala Popolušku, taká čistá dievčenská krása," potvrdila aj fanúšička Jana.