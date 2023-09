Pozrite, ako známe mamičky vylepšujú izby svojim ratolestiam.

Mnohé známe mamičky si pri zariaďovaní detského kráľovstva zobrali na pomoc dizajnéra, iné sa inšpirujú kolegyňami zo šoubiznisu alebo izby zariaďujú samé. My sme si všimli tri, ktoré svojím ratolestiam s príchodom nového školského roka upravili izbu tak, aby mysleli nielen na zábavu, ale aj na učenie, úlohy či svoj kreatívny potenciál. Zaobstarali im rastúci detský stolík so stoličkou.

Jednou z nich je aj speváčka a exmoderátorka Senzi TV Barbora Balúchová, ktorá sa zviditeľnila aj ako matka číslo 9 dieťaťa Borisa Kollára. So synom Alexandrom Jánom (6) sa minulý rok presťahovala z bytu v Karlovej Vsi do domu neďaleko Bratislavy. Fotografie z nového domova však ukazuje minimálne, a tak video, kde odhalila aspoň časť izby svojho syna, mnohých prekvapilo. Ukázala najmä stolík, z ktorého sa čerstvý prvák veľmi tešil. „Školský rok začal a toto video je pre všetkých rodičov, ktorí sa zatiaľ nevedeli rozhodnúť, aký školský stôl kúpiť pre svoje deti. Nie je to stôl len pre prvákov, ale tento stôl môže s vašim dieťaťom rásť až po strednú školu,“ píše k videu Balúchová.

Rovnaký kúsok zadovážila synovi, tiež prváčikovi, aj bývalá Miss Universe SR 2006 Katarína Mihalová Manová. „Včera si sa narodil, chlapček môj milovaný, a dnes si sadáš za študentský stôl, neuveriteľné. Pripravený do školy,“ pochválila sa nedávno záberom svojho syna sestra ,celebritnej lekárky Aleny Pallovej.



Z nového rastúceho písacieho stola sa tešili aj v rodine riaditeľky Miss Universe SR Silvie Lakatošovej (49). Tá má s manželom Paľom Chovancom dve deti. Staršieho syna Kristiána (17) a dcéru Valentínku (9), a práve jej mladšie dieťa sa objavilo vo videu s prekvapením. „Konečne sme našli rastúci stolík. Toľko radosti je u nás. A máte pokoj na minimálne desať rokov. Viem, o čom hovorím, jedného rastúceho stredoškoláka mám doma,“ vraví Lakatošová.

A čím ich všetkých tak upútal? Stôl zo stoličkou stojí na stránke zhruba 480 eur, ale dámy ho dostali zjavne od predajcu zadarmo či so zľavou. Všetky ho totiž s radosťou chvália na svojom instagramovom profile. To je výhoda byť známy. Za „drobnosti“ pre deti platia fotografiami zo súkromia.