Dcéra legendárnej herečky Jany Brejchovej (82) Tereza Brodská (54) mala ťažké dospievanie. Jej mama sa vtedy rozvádzala s jej otcom Vlastimilom Brodským († 81), a keby len to! Dôvodom ich rozchodu okrem iného bol aj jej vzťah s o 12 rokov mladším fešným hereckým kolegom Jaromírom Hanzlíkom (74). Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že jej slávna mama si s mladším partnerom užívala, pravda bola celkom iná. Tereza teraz odhalila, že "nie je všetko zlato, čo sa blyští"...

Tereza sa pohrabala v rodinnom archíve a našla zopár unikátnych záberov z ich "rodinného" života, ktoré o Hanzlíkovi naozaj veľa vypovedajú, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Tereza s odstupom rokov už berie veci s humorom, ale... „Naše prázdniny s Jaromírom Hanzlíkom! Stan bol na prespanie len pre tých, ktorí nehnevali!!!! Ale spätne na to spomínam rada! Teraz som sa dozvedela, že o Jaromírovi točia dokument. A čo čert nechcel, volali mi z produkcie, že Jaromír by si prial, aby som tam niečo tiež povedala!! P.S Ale klamala by som, keby som povedala, že ma to nepotešilo! Aby však chudák neľutoval,“ napísala na na sociánu sieť herečka a pridala fotky z archívu, ktoré fotil sám Hanzlík.

Pod fotkami sa rozprúdila "výživná" diskusia, Dagmar Havlová jej napísala, že ju tými fotkami dostala... Fanúšičky oceňovali Terezu, že to celé vôbec zvládla a povzbudzovali ju, nech teda povie, ako to bolo, lebo klamať sa nemá... A v súvislosti s tým, že by Tereza mala prehovoriť v dokumente o Jaromírovi Hanzlíkovo na jeho žiadosť, so smajlíkmi písali o božích mlynoch, a nech mu to teraz všetko oplatí, a keby aj nie, tak karma je zdarma ... Nuž, uvidíme, ako to dopadne, v každom prípade, Tereza je už dávno nad vecou, takže zrejme to zvládne diplomaticky a s humorom, no v každom prípade už tie fotky veľa napovedajú, veď pozrite!