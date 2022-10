Vzťahy Terezy Brodskej a jej "macocha" Jaromíra Hanzlíka neboli ideálne, o to viac všetkých prekvapilo, k čomu sa slávny herec po rokoch odhodlal. To je odvaha!

Keď legendárna herečka Jana Brejchová (82) dávno pred rokmi zbalila o osem rokov mladšieho Jaromíra Hanzlíka (74), nastalo pre jej dcéru Terezu Brodskú (54) peklo. Hanzlík sa rovno nasťahoval k nim domov, keď tam ešte býval aj Janin manžel Vlastimil Brodský (†81) a v podstate žili v jednej domácnosti v trojici, až kým Brodský nevycúval a požiadal o rozvod.

No Jana Brejchová si pri Hanzlíkovi až tak veľa šťastia a lásky neužila, a jej dcéra Tereza ešte menej. V čase, keď sa k nim Hanzlík nasťahoval, to bolo ozaj "husté". Hanzlík totiž neprišiel sám, ale aj so svojím synom Davidom, ktorý je približne o dva roky mladší ako Tereza. Najhorším hororom podľa Terezy boli ich výlety po hradoch a zámkoch. Tam nesmeli mať na Hanzlíkov rozkaz sprievodcu, ale každý sa o danom mieste musel naučiť svoju časť, napríklad Brejchová dostala za úlohu naučiť sa všetko o svadbách, Tereza o potomkoch a syn David o bitkách. Hanzlík ich potom každého na mieste vyskúšal... A potom nasledovala povinná rybačka. Keď Tereza ulovila malú rybku, Hanzlík ju naháňal po hrádzi s prútom...

Tereza nedávno na sociálnej sieti prezradila, že život v spoločnej domácnosti s Hanzlíkom nebolo „Léto s kovbojem", ale skôr "Léto s hororem“ . Už pred časom prezradila, aké praktiky zaviedol u nich doma. „Napríklad si ma vzal na pohovor a povedal: Tereza, takto to ďalej nejde, tu mi vyplníš jeden papier. A tam stálo: Ja Tereza Brodská, sľubujem, že oddnes budem zhasínať v kúpeľni, aj keď ju opustím len na tri minúty. A podpísať. A o mesiac zase iný papier,“ prezradila vo Všechnopárty Brodská Karlovi Šípovi.

A Tereza opäť zalovila v rodinnom archíve, kde objavila unikátne fotky z prázdnin s Hanzlíkom: „Naše prázdniny s Jaromírom Hanzlíkom! Stan bol na prespanie len pre tých, ktorí nehnevali!!!! Ale spätne na to spomínam rada!,“ priznala už s humorom herečka. Lenže teraz sa dozvedela niečo, čo ju celkom slušne vyviedlo z miery. O Jaromírovi Hanzlíkovi sa totiž nakrúca dokument. Tereza s počudovaním priznala, že jej volali z produkcie a tlmočili jej Hanzlíkovo želanie. „Jaromír by si prial, aby som tam niečo tiež povedala!! P.S.: Ale klamala by som, keby som povedala, že ma to nepotešilo! Aby však chudák neľutoval,“ napísala s pobavením na sociálnu sieť herečka a pridala fotky z archívu z jej dávnych prázdnin, ktoré fotil sám Hanzlík.

Po rokoch však Tereza tvrdí, že si s ním takto nechce vyrovnávať účty, skôr je to len snaha pobaviť ľudí. A hoci sa v súkromí s Hanzlíkom nevyhľadávajú, v jednej veci si predsa len rozumejú. Brodská ho uznáva ako herca a o práci sa spolu baviť dokážu. V súkromí to však, ako už vieme, bola iná káva. Nuž, ale ktovie, možno tou ponukou prehovoriť v dokumente o ňom sa chce Hanzlík s Terezou "definitívne" zmieriť, lebo roky bežia, tak aby potom už nebolo neskoro...