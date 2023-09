Žoviálna Monika Nemčoková (53) z Banskej Bystrice sa opäť postavila pred kamery. V relácii Nákupné maniačky predvádza talent, o ktorom čo-to vie aj niekdajší mafiánsky bos Mikuláš Černák (56).

Minulý rok sa podnikateľka predviedla v relácii Bez servítky, kde však namiesto svojich kulinárskych zručností zaujala najmä ustavičným štebotaním a výrazným smiechom. Tentoraz zamierila do šou, ktorá je jej srdcu bližšia – do Nákupných maniačok. Od prvého momentu je zjavné, že Monika je vo svojom živle a dievčatá, s ktorými strávi celý týždeň, sa pri nej nudiť rozhodne nebudú. Píše Ramona Keszeghová pre Plus JEDEN DEŇ.

Bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák. Zdroj: TV JOJ

Pondelková maniačka Katka súperkám prenechala šatník plný drahých kúskov. „Väčšinu drahých kúskov mi kupuje môj partner. Takže moje srdce veľmi neplače, skôr jeho peňaženka,“ povedala suverénne a Monika, verná svojej povesti, jej dala za pravdu. „Ja som sa vyvinula do takej, že keď chceš so mnou niečo mať, tak kupuj. Nie?” zahlásila Monika.

Topánočka, ako Moniku prezýval niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, má pestrú minulosť. Spomínanému bosovi robila osobnú stylistku a dlhé roky bola pod jeho ochrannými krídlami. Objavili sa aj tvrdenia, že bola aj jeho milenkou, tie však Monika popiera.