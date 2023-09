V českej tanečnej šou StarDance tancovala aj farárka Martina Viktorie Kopecká. Teraz priznala lásku so ženou.

U našich západných susedov očarila divákov farárka Martina Viktorie Kopecká (37). Tancovala totiž v českej tanečnej šou StarDance. Pozornosť budila nielen svojou profesiou farárky, ale aj svojím moderným a chic vzhľadom. Okamžite sa stala miláčikom publika i televíznych divákov. Teraz dala Kopecká svoj coming out. Priznala, že žije so ženou.

Martina Viktorie vydala novú knihu Spoveď farárky. V nej okrem viacerých častí a rozhovorov s hercom Tomášom Novotným, priznáva aj svoju orientáciu. S partnerkou Andreou síce dlho nežije, no ide podľa nej o veľmi zásadný vzťah. "Niečo je iné. Vnímam, že mám po svojom boku výnimočnú osobu, s ktorou chcem prežiť celý život. A taktiež už dávno nemáme dvadsať rokov,“ uviedla farárka v rozhovore pre Novinky.cz.



Svoju orientáciu zistila pred desiatimi rokmi, mala dvadsaťsedem rokov. "Predtým ako som to zistila, som mala možnosť zažiť pekný heterosexuálny vzťah. A keď som sa vydala smerom k božím službám, tak som svoj súkromný život vôbec neriešila,“ priznala Kopecká dôvody, prečo jej priznanie trvalo tak dlho.



Zo začiatku sa farárka bola nepríjemným reakcií. "Potom som si spomenula na niektorých mladých farníkov, na ich úzkosť, pretože sa boja priznať svoju vzťahovú orientáciu,“ hovorí Kopecká. Verí, že jej úprimnosť môže pomôcť aj ďalším mladým ľuďom nielen z oblasti cirkvi.



"Variantu, že by som musela odísť zo služby, som premyslela. Na druhej strane, môj nadriadený, pán biskup, o mojom tajomstve vie už desať rokov. Vážim sa toho, že mu môžem dôverovať a táto dôvera trvá,“ vysvetľovala. Je však aj pripravená na možnosť, že by sa to cirkvi mohlo znepáčiť a musela by skončiť. "I keď vyzlečiem talár, som stále farárkou. A neprestanem veriť v Boha. Priala by som si žiť naplnený vzťahový život- a netajiť svoju radosť,“ dodala na záver, s tým, že je rada ako konečne po tomto priznaní skončia otázky ohľadom predstavy ideálneho manžela.