Známa česká speváčka vyzerá mladistvo. Pri pohľade na seba sa však zľakla.

Speváčka Monika Absolonová (47) prezradila, že ju desí, keď sa má na seba pozerať v televízií. Naposledy si pozrela prenos z galavečera Kráľovné popu a nestačila sa čudovať. "Pustila som si televíziu, pretože som mala pocit, že mi to na koncerte pristalo. Chcela som to pozerať s radosťou. A zistila som, že som už stará,“ povedala pre Super.cz s tým, že možno prehodnotí estetické zákroky, ktorým sa zatiaľ vyhýbala.

"Pri sledovaní koncertu som si hovorila, že by nebolo od veci niečo si pichnúť do ksichtu. A to som vždy hovorila, že botox nechcem. Nebola som z pohľadu na televíziu veľmi veselá. Ale zase by som nemohla používať mimiku a to by ma hnevalo,“ priznala Absolonová.

"V televízií vidíš trávu rásť. Miesto toho, aby som sa tešila, tak som sa vydesila,“ dodala Monika so svojím povestným humorom. Známa speváčka je dvojnásobnou mamou a čo sa týka veku, roky pôsobila mladšie ako jej rovesníčky. Známa bola najmä svojou dokonalou pleťou. Monika Absolonová je však sebakritická a pohľad na seba vníma ako mnohé ženy aj s chybami.