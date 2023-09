Osobnosti, rodina a priatelia sa okolo obeda poslednýkrát rozlúčili s legendárnou speváčkou Yvonne Přenosilovou (†76).

Na Novom židovskom cintoríne na pražskom Žížkově sa od 14 tej hodiny mohli blízki i verejnosť naposledy rozlúčiť so speváčkou Yvonne Přenosilovou (†76). Pohreb prebehol podľa židovských tradícií ako si legendárna speváčka priala. Prítomní boli nielen priatelia, s ktorými pracovala v Prahe. Dorazil i jej jediný syn Maximilian Philip (44). Pohreb viedol rabín Karol Sidon.

Jej syn bol pre mnohých dlho záhadou. "Hádam príde, mal by. Nemôže nič organizovať, pretože vôbec nevie po česky,“ povedala pre TN.cz blízka priatelia zosnulej speváčky Hana Vejvodová. Jediný syn Přenosilovej podľa starého zvyku preniesol smútočnú reč v hebrejčine. Speváčka je pochovaná neďaleko Franza Kafku, či Arnošta Lustiga.



Yvonne Přenosilová bola pravdepodobne jedinou českou speváčkou so šľachtickým titulom. Zomrela v pondelok 11. septembra o 13:30 na celkové zlyhanie organizmu. Nikto nevedel, že bojovala s rakovinou. Naposledy vydýchla vo Vinohradskej nemocnici. O jej smrti ako prvý informoval bývalý kolega z rádia Slobodná Európa.



So speváčkou sa naposledy prišli rozlúčiť aj známe osobnosti. Posledné zbohom dali Milan Drobný, Petr Janda, Monika Absolonová a Pavlína Filipovská.