Túži po sláve a pozornosti. V konečnom dôsledku je Lela Ceterová fanúšikom na smiech.

Buď ju milujú, alebo nenávidia! Okrem mnohých fanúšikov má Lela Ceterová (33) aj množstvo hejterov. Naposledy pobavila videom, v ktorom napodobňuje živú bábiku Barbie. Vyvolala posmech, pretože sa nevedela trafiť do veľmi jednoduchých slov a len naprázdno otvárala ústa. Posmech vzbudzuje aj jej preoperovaný zadok, moderovanie jej vlastnej šou, ktorá na obrazovke nie je a mnoho ďalších trapasov.

Ľudia na adresu Lely Ceterovej posmeškami rozhodne nešetria. "Zaujímalo by ma, či ste obrovské prsia chceli vy, alebo po nich túžil váš manžel. Kvôli nim vyzeráte ako je bývalá, ktorá bola hrozná,“ napísal jej jeden z hejterov. Mnoho ľudí síce jej Barbie look ocenili, no mnohí jej dali nálepku otrasná, keďže je menej prirodzená ako bábika Barbie. Ďalší jej nič nedarovali a nečudovali sa, že jej muž pozerá a behá za inými ženami.



Otázkou je aj to, čo sa stalo so slávnou Lela show, ktorú uvádzala na TV Barrandov. Televízia na otázky českých médií neodpovedala, no ešte v apríli Lela tvrdila, že sa v relácií bude aj ďalej realizovať. "Diváci sa môžu tešiť na nové diely programu Lela show. Už mám dátum nakrúcania a bude opäť v televíznom programe. Taktiež sa pripravuje event Lela show, na ktorý sa osobne veľmi teším,“ povedala pre expres.cz blondínka. Možno teda jej pracovná realizácia opäť ožije po lete...