Český herec Jan Cina je so svojím životným partnerom 16 rokov. Prehovoril o svadbe a adopcii dieťaťa.

Jan Cina (35) patrí v Čechách medzi vychádzajúce herecké hviezdy. Svoju sexuálnu orientáciu netají, so svojím partnerom a hercom Petrom Vančurom je 16 rokov. Svadba aktuálne nie je na programe dňa. Prehovoril aj o adopcii dieťaťa. Cina patrí medzi známych mužov, ktorí lásku k rovnakému pohlaviu neskrývajú. Manžela má aj známy moderátor Honza Musil a nedávno mal svadbu aj umelec Milan Peroutka, ktorý si zobral muža.

"Registrácia nezmení ani veľmi veľa právnych vecí, sú tam síce nejaké povinnosti ako v manželstve, tých zmien a rozdielov je oproti registrovaným partnerstvám dosť. Keď už, tak už,“ odpovedal Jan Cina pre Super.cz na otázku svadby s partnerom. Podobne je na tom aj s adopciou bábätka.



"To, že je človek v registrovanom partnerstve, tak to voči dieťaťu nič neznamená. Vyplýva z toho aj tak, že o dieťa žiada sám. Je to v istom zmysle v poriadku, pretože adopciu môže žiadať aj keď je single. Čudné je, že keď človek s niekým dlho žije a chce týmto spôsobom vytvoriť rodinu, tak sa k tomu štát stavia ako by ten druhý ani vôbec neexistoval. Myslím si, že je to nezmysel,“ povedal herec otvorene.



"Pre staršiu generáciu je to stále náročné. Nie iba si priznať, koho milujem, ale aj to, že pohodlie a istotu vymením za pocit šťastia. Cesta k nemu je náročnejšia a zložitá, ale potom žijem voči sebe pravdivo,“ priznal víťaz tanečnej súťaže StarDance, ktorý lásku k mužovi vôbec neskrýva. "Cítim, že na to nie sme ešte zrelí. Mladá generácia ľudí pre mňa znamená nádej,“ dodal na záver.