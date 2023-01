Do rodiny Karla Gotta pribudne ďalšie dieťa. Bude to chlapec či dievča?

Vdova Ivana si vie vybrať nielen to, v akej spoločnosti sa pohybuje, ale dokáže si spraviť aj poriadok vo vzťahoch v rodine. Najstaršiu Gottovu dcéru Dominiku, ktorá neustále "robila problémy", jednoducho odstrihla. Keď Dominika púšťala do médií rôzne informácie o ich rodine , ako aj o Ivane samotnej, tá na jej výpady nikdy nereagovala a nič nekomentovala.

Zato s druhorodenou Gottovou dcérou Luciou, ktorá na rozdiel od Dominiky dokáže byť diskrétna, udržiava veľmi úzky kontakt, čo potvrdila aj samotná Lucie. "S Ivanou skvele vychádzame, voláme si a vieme o všetkom, čo robíme. Nemám záujem sa s Dominikou stýkať, keď vidím, čo predvádza," povedala Lucie otvorene o svojej staršej sestre.

A tak sa Ivana Gottová dozvedela rovno z prvej ruky radostnú správu. Gottová druhorodená dcéra Lucie čaká so svojím druhým manželom Lukášom Valčíkom ich prvé spoločné dieťa. Bude to opäť chlapec, alebo konečne dievča? Nech to však bude akokoľvek, aj jej slávny otec by mal z ďalšieho vnúčaťa určite radosť, škoda, že sa tejto radostnej udalosti nedožil.