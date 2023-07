Bola prirodzene pekná a hanblivá. Miss Veronika Vágnerová prešla výraznou premenou…

Veronika Vágnerová (36) bola pred rokmi kráľovnou krásy. V čase keď kedysi prestížnu súťaž vyhrala bola prirodzene pekná, skromná a hanblivá. Nemala žiadne estetické zákroky a oslňovala južanským vzhľadom Talianky typu Claudie Cardinale. Od čias života missky sa v jej živote veľa zmenilo. Veronika prešla výraznou vizuálnou premenou a stavila na erotickejší imidž.

Už roky si buduje na sociálnych sieťach imidž slovenskej femme fatale. Čím je bývalá modelka staršia, tým menej šiat má na sebe. Pochopiteľne so svojou postavou si to môže dovoliť aj napriek tomu, že sa pred pár rokmi stala matkou. Veronika priznala aj viaceré estetické zákroky a nevyzerá to tak, že by s nimi chcela v blízkej dobe skončiť.

Influencerka a podnikateľka, ktorá navrhuje luxusné lodičky stavila na zvodné modely, vysoké opätky, vyzývavé plavky, či odhalenejšie fotografie. Veronika miluje Taliansko, dovolenky a kvalitné vína. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žije život snov. Štyri roky pred štyridsiatkou je viac odhalená ako zahalená a tento typ imidžu jej zjavne pomáha aj v biznise. Vágnerová zreje ako víno a je si naplno vedomá svojej ženskosti.