Bývalá snúbenica politika Andreja Danka, moderátorka TA3 Simona Frantová, je opäť zamilovaná.

Chvíľu to vyzeralo, že Andrej Danko (48) našiel ženu svojho života, no dnes je všetko inak. Bývalý predseda parlamentu sa v roku 2016 zahľadel do moderátorky spravodajskej televízie Simony Frantovej (34), ktorú v roku 2019 požiadal o ruku. Ich vzťah sa poriadne zamotal a k svadbe napokon nedošlo.

Opäť zamilovaná

Dnes je však jasné, že láska medzi Dankom a Frantovou je definitívne minulosťou. Hoci moderátorka na sociálnej sieti toho zo súkromia veľa neukazuje, v marci sa pochválila obrovskou kyticu, ktorú dostala na narodeniny. Teraz je zrejmé, že bol za tým nový muž.

Reportérovi PLUS 7 DNÍ sa podarilo poslednú júlovú nedeľu stretnúť moderátorku TA3 na rande s novým statným, holohlavým priateľom. Prechádzali sa ruka v ruke pri zámku v Pezinku a vyzeralo to, akoby sa z večere vybrali na prechádzku do priľahlého parku. Po ceste sa zastavili v aute, kde tmavovláske jej partner džentlmensky otvoril dvere a ona si z neho vybrala modré sako. Obliekla sa a pokračovali v prechádzke, držiac sa okolo pásu. Potom ešte raz nakukli do zámku, kam prichádzali ľudia na koncert, ale na ten nakoniec nešli. Miesto toho nasadli do auta a vybrali sa za iným programom.

To, že je moderátorka opäť zamilovaná, je z fotografií viac ako jasné, preto nás zaujímalo, kto je jej nový priateľ a ako dlho nový vzťah trvá. „Volá sa Andrej a je podnikateľ. Je to čerstvé, tvoríme pár iba chvíľu," priznala pre PLUS 7 DNÍ brunetka, ktorá sa so svojou novou láskou zoznámila cez priateľov. „Zoznámili nás spoloční známi na spoločenskej akcii," vysvetlila na záver.