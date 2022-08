To že je ona? Aha, ako sa Darina dcéra Lola zmenila. Veď tá je už celkom ako...

Hoci sa Dare Rolins pred rokmi vzťah s otcom jej jedinej dcéry Laury rozpadol, práve kvôli nej našli aj po rozchode taký spôsob komunikácie, aby nikdy nepocítila, že nevyrastá v kompletnej rodine. "Aj keď nie v tradičnej rodine, rástla v totálne harmonickom vzťahu. V živote - a za to som na nás oboch nesmierne pyšná - nás ani raz nepočula na seba kričať, nikdy sa hádať, urážať alebo ponižovať," vyzdvihla Dara.

Ony dve s Lolou, ako svoju dcéru od detstva nazýva, boli celé roky tie najlepšie parťáčky. Dara sa snažila tráviť s Lolou každú voľnú chvíľu, lenže... Z jej malého dievčatka rastie mladá slečna a zrazu už pomaly viac ako mamu potrebuje kamarátky. Kým predtým spolu trávili každú dovolenku, teraz by Lola bola radšej v spoločnosti kamarátok, čo je v jej veku prirodzené.

A hoci si Lola rozumie nielen s Darou, ale aj s jej partnerom Pavlom Nedvědom, čoraz bližšie je chvíľa, keď svojej mame jednoducho uletí... "Pri pohľade na Lolu mi nerobí problém tolerovať jej občasné nálady, stavy kedy chce byť sama. A zvykám si aj na to, že vekom dá čím ďalej tým viac prednosť svojmu svetu, svojim kamarátom pred svetom "nás dvoch“. .Priznávam, že akceptovať to, je a bude ešte náročné, ale viem že to tak proste chodí," priznáva Rolins, no každá mama, ktorá ma dieťa v Lolinom veku, chápe Darin smútok aj obavy.

Dara sa teraz utešuje oným známym tvrdením, že deti sú ako ponožky v práčke, musia sa stratiť, aby sa zase našli. "Ale najviac túžim po tom, aby vždy, keď sa v tej práčke života stratí, našla cestu späť. Našla cestu ku mne. A aby vedela, že chcem byť vždy a navždy jej verná, druhá ponožka," takto krásne sa vyznala Dara zo svojich citov k dcére, čím dojala svoje fanúšičky.